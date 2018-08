Trgovci će sniziti cijene, ali pod jednim uvjetom

Foto: Boris Ščitar / Pixsell

Nakon što su premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić u četvrtak najavili uvođenje međustope poreza na dodanu vrijednost od 13 posto koja će se primjenjivati na meso, ribu, voće, povrće i pelene, što bi, prema riječima premijera, trebala biti svojevrsna demografska mjera i oblik rasterećenja kućnog budžeta za najveći broj građana, postavlja se pitanje hoće li niži PDV automatski značiti i niže cijene tih proizvoda za građane.

Kako piše Glas Slavonije, u Vladi ne dvoje da će najavljene mjere dovesti do smanjenja cijena, unatoč tome što nemaju mehanizme kojima bi trgovce na to prisilili, no smatraju da će vrlo konkurentno tržište odraditi svoje.

Hrana, u ovom slučaju svježe meso, riba, voće i povrće, svakodnevno su u potrošačkoj košarici, a najavljena mjera trebala bi utjecati na smanjenje cijena tih proizvoda, što bi pak trebalo povećati raspoloživi dohodak. Drugim riječima, građani će uštedjeti na spomenutim proizvodima te će im tako ostati sredstva za neke druge namjene, poruka je ministra Marića.

Trgovci su još uvijek suzdržani, ispituju teren i čekaju reakcije ostalih čimbenika u formiranju konačnih cijena na policama. Kako su rekli Glasu Slavonije u Konzumu, oni su zadnji koji trebaju korigirati cijene nakon smanjenja PDV-a.

- Konzum je zadnji u lancu u kojem svi moraju ugraditi smanjenje PDV-a u svoje cijene kako bi od smanjenja na kraju korist imali kupci. Iskreno se nadamo da će svi naši dobavljači to i učiniti. Ako bude tako, smanjenje PDV-a moći ćemo u potpunosti prenijeti na krajnje kupce kroz sniženje cijena za iznos sniženja stope PDV-a. Konzum sigurno neće koristiti smanjenje PDV-a za povećanje svoje marže i kao što smo rekli, možemo se samo nadati da će i drugi tako postupiti - poručuju iz našeg najvećeg trgovačkog lanca.