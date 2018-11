Tražite posao? Provjerite radna mjesta koja nude PLIVA, Mlinar, Falkensteiner, Pevec, Otis...

Foto: Getty Images

U suradnji s portalom posao.hr donosimo aktualne vijesti s tržišta rada. U nastavku pogledajte ponuđene poslove iz različitih područja, na različitim lokacijama diljem Hrvatske, na koje se možete javiti putem brze prijave. Sretno!

PLIVA d.o.o. hrvatska farmaceutska tvrtka sa sjedištem u Zagrebu i najveća farmaceutska tvrtka u južnoj Europi, trenutno proširuje svoj tim i zapošljava Istraživača – Analitičara (m/ž) u Zagrebu. Da biste bili idealan kandidat za ovu poziciju trebate imati VSS iz područja kemije i kemijske tehnologije, također s lakoćom koristiti engleski jezik u govoru i pismu te imati iskustvo u laboratoriju. Provjerite kakav vas posao očekuje i pravovremeno se prijavite.

Pevec ima raspisan natječaj za Voditelja IT projekata/Poslovnog analitičara (m/ž) u Zagrebu. Na ovom poslu vas očekuje samostalno rukovođenje i sudjelovanje u IT projektima, analiza, osmišljavanje, dokumentiranje i vođenje zahtjeva za promjenama u programskoj podršci. Ukoliko ste ekspert u IT dijelu, prijavite se brzom prijavom.

Kompozit d.o.o., brzorastuća je tvrtka u području proizvoda za kućne ljubimce koja bilježi rast prodaje putem vlastite maloprodajne mreže i mreže veleprodajnih partnera. Cilj tvrtke nastaviti je razvoj poslovanja s trendom rasta, stoga zapošljava Direktora prodaje (m/ž) u Zagrebu. Svakodnevni posao uključuje intenzivno i kreativno planiranje prodajnih aktivnosti u maloprodaji i veleprodaji, praćenje tržišta i trendova, komuniciranje s klijentima i partnerima. Ukoliko ste spremni na sve izazove ovog posla, prijavite se.

Jet2.com Limited/Jet2holidays zapošljava na 4 impresivne pozicije! Traže se: Resort Team Leader (m/ž), Resort Customer Helper - Rep (m/ž), Destination Manager (m/ž), Airport Customer Helper - Rep (m/ž). Jet2holidays drugi je najveći turistički operator u Velikoj Britaniji koji pruža paket aranžmane na destinacijama poput Mediterana, Kanarskih otoka i europskih gradova sa zrakoplovima preko Jet2.com. Provjerite sve natječaje na linku i sretno s prijavama.

Falkensteiner Hotel & Residences, hotelska grupacija s više od 30 luksuznih hotela diljem Europe, dodatno zapošljava. Traže se: Voditelj kampa (m/ž), Voditelj prodaje kampa (m/ž), Voditelj restorana u kampu (m/ž). Ukoliko vas zanima rad u dinamičnom i naprednom radnom okruženje, s 'morem' prilika, ovo je šansa. Kliknite i prijavite se.

Mlinar d.d., vodeća kompanija u pekarskoj industriji u Hrvatskoj i regiji, nudi 7 pozicija na koje možete aplicirati. Referent za kalkulacije (m/ž), Stručni suradnik za investicije i razvoj (m/ž), samo su neke od njih. Provjerite koji se poslovi nude i prijavite se na vrijeme.

Titan Constructa d.o.o., ambiciozna je tvrtka koja se odlikuje iskustvom i profesionalnošću te u osnovi svojih djelatnosti ima krovopokrivačke, limarske i bravarske radove, čelične konstrukcije te izgradnju poslovno-stambenih objekata. Obogaćuje svoj tim i zapošljava djelatnika na poziciji: Voditelj računovodstveno - financijskih i kadrovskih poslova (m/ž). Ako vas krasi petogodišnje iskustvo, snalažljivi ste i obrazovani u području ekonomije, ovo je prilika za vas. Prijavite se putem linka.

DEKRA zapošljavanje d.o.o. za klijenta Galeb d.d. zapošljava Direktora prodaje i marketinga (m/ž) u Omišu i Front Desk Managera (m/ž) u Zagrebu. Galeb je danas najznačajniji proizvođač rublja i trikotaže u Hrvatskoj. Pri odabiru sirovina i repromaterijala Galeb surađuje samo s renomiranim dobavljačima europskog podrijetla, što rezultira proizvodom koji zadovoljava visoke kvalitetne i ekološke norme. Želite li biti dio ovog tima, kliknite na link i prijavite se.

Wollsdorf Components d.o.o. zapošljava na 4 pozicije! Traže se: Radnik u održavanju strojeva - mehaničar (m/ž), Radnik u sortiranju (m/ž), Radnik u proizvodnji (m/ž), IT – infrastruktura & support (m/ž). Mjesto rada je: Poduzetnička zona Jalžabet. Riječ je o poslodavcu koji je jedan od vodećih europskih proizvođača kože i proizvodi, s oko 1.200 zaposlenika diljem svijeta, visokokvalitetnu kožu za internacionalnu auto i avio industriju. Želite li biti dio ovog dinamičnog i prosperitetnog tima? Provjerite sve pozicije na linku i pravovremeno se prijavite.

Otis, najveći svjetski proizvođač dizala, pokretnih stepenica i traka s više od 150 godina tradicije i visokim standardima u području kvalitete, proširuje svoj tim i zapošljava na poziciji: Branch Manager (m/ž), na području Splita i Dalmacije. Glavne odgovornosti na ovoj poziciji uključuju rukovođenje operativnim poslovima podružnice te kontrolu i nadziranje izvršenja servisiranja, održavanja, popravaka i remonta. Kvalifikacije za ovu poziciju uključuju VŠS/VSS - elektrotehničke, ekonomske ili srodne struke, iskustvo u rasponu od 3 do 5 godina. Provjerite detalje na linku.