Tko najviše zarađuje u Hrvatskoj? Zaposlenici na ovim radnim mjestima primaju u prosjeku 20.000 kuna neto

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Najveće prosječne plaće od 20.000 kuna zarađuju kontrolori leta, uz rame su im piloti sa 16.600 kuna, a na trećem su mjestu top menadžeri, piše Slobodna Dalmacija.

Premda su top menadžeri s prosječnih 12.069 kuna neto plaće prošle godine bili najplaćenija kategorija zaposlenika, kontrolori leta i piloti su ove godine ispred njih, ako se gledaju pozicije a ne kategorije zanimanja, podaci su to portala MojPosao.hr, a riječ je o analizi podataka iz servisa mojaplaća.hr s više od 47 tisuća sudionika.

U top menadžmentu prosječna plaća zadnjih godinu dana iznosi 12.069 kuna, a tu plaću imaju direktori financija, direktori financija i računovodstva, regionalni direktori, direktori logistike, prodaje kao i izvršni direktori. Top menadžere slijede menadžerske pozicije koje su na hijerarhijskoj ljestvici nešto niže, s prosječnim plaćama od 8706 kuna, a radi se o upraviteljima hotela, business development managerima i product ownerima ili voditeljima razvoja poslovanja i voditeljima proizvoda, preveli su nam u portalu MojPosao.

"Top menadžeri u administrativnim djelatnostima su u prosjeku niže plaćeni od onih u financijama. Najplaćeniji top menadžeri su u financijama, zatim prodaji, IT-u te turizmu. Najmanje plaćeni top menadžeri su u javnoj upravi, administrativnim zanimanjima te građevini", objasnila je za Slobodnu Dalmaciju Antonija Bušić Crnković s portala MojPosao.hr.

Nakon menadžerskih pozicija slijede specijalističke pozicije u tehnologiji i razvoju gdje najveće prosječne plaće od 8705 kuna imaju IT arhitekti, Scrum masteri za koje su nam na portalu MojPosao rekli da su to majstori facilitator agilnog razvojnog tima, a mi bismo to krajnje pojednostavili na stručnjake za upravljanje softverskim projektom. Slijede informacijske tehnologije s 8006 kuna plaće za IT savjetnike, pa ljudski potencijali sa 7449 kuna, upravljanje kvalitetom u kojem su rukovoditelji osiguranja kvalitete najplaćeniji sa 7067 kuna.

Inače, prema podacima Državnog zavoda za statistiku koji jednom godišnje objavljuje podatke o visini plaća po djelatnostima svega 4,2 posto ljudi u zemlji zarađuje više od 12.001 kunu što je 40.430 ljudi. Među tim ljudima su i kontrolori leta, piše Slobodna Dalmacija.

Najveće prosječne plaće:



Top menadžment 12.069 kuna



Menadžerski posao 8706 kuna



Tehnologija i razvoj 8705 kuna



Informacijske tehnologije 8006 kuna



Ljudski potencijali 7449 kuna



Upravljanje kvalitetom 7067 kuna



Marketing, oglašavanje i PR 6700 kuna



Pravo 6353 kuna



Telekomunikacije 6194 kuna



Bankarstvo 6179 kuna

Najmanje prosječne plaće:

Transport, promet i logistika 5014 kn



Zaštita i sigurnost 4966 kuna



Prodaja 4890 kuna



Automobilska industrija 4875 kuna



Turizam i ugostiteljstvo 4715 kuna



Drvna industrija 4529 kuna



Podrška korisnicima 4349 kuna



Uslužne djelatnosti 3962 kuna



Pomoćna zanimanja 3511 kuna



Tekstilna i kožna industrija 3427 kuna