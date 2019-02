Tko je dužan predati godišnju prijavu? Za većinu obveznika posebni postupak

Foto: Duško Jaramaz / Pixsell

Poreznici procjenjuju da će i ove godine za oko 600 tisuća građana provesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2018. godinu, dok nekoliko skupina građana, kao npr. oni koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti ili pomorci u međunarodnoj plovidbi imaju još dva dana za predaju godišnje prijave poreza na dohodak.

Naime, 28. veljače zadnji je dan za predaju godišnjih prijava poreza na dohodak, a to je i rok u kojem građani za koje će se provoditi poseban postupak mogu Poreznoj upravi dostaviti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na obrascu ZPP-DOH, kao što su npr. prava na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu i sl.

Po podacima Porezne uprave od sredine veljače ove godine, poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2017. godinu proveden je za ukupno 600.982 porezna obveznika. Većina tih građana, ili njih 522.277 je ostvarila pravo povrata više uplaćenog poreza i prireza porezu na dohodak i njima je tako vraćeno 934,7 milijuna kuna, dok su 63.044 građana trebala uplatiti oko 170,7 milijuna kuna.

Porezna uprava procjenjuje da će i u ovoj godini broj prijava te iznos povrata biti u okvirima prošle godine.

Tko je dužan predati godišnju prijavu?

Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, a nekoliko je kategorija poreznih obveznika koji su je obvezni sami podnijeti.

Tu obvezu imaju građani koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, pripadnici slobodnih zanimanja i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga. Obvezu prijave poreza imaju i članovi posada brodova u međunarodnoj plovidbi, kao i porezni obveznici od kojih je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.

Za većinu, pak, poreznih obveznika provodi se posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a koji na osnovi podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku s kojima raspolaže Porezna uprava provodi po službenoj dužnosti.

Riječ je o građanima odnosno obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine) i obveznicima po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

"Konačnim drugim dohotkom smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od: povrata doprinosa razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena. Porezni obveznici koji ostvaruju konačni dohodak po osnovi - dohotka od imovine i imovinskih prava (osim dohotka od imovine koji se utvrđuje na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija); dohotka od kapitala; dohotka od osiguranja - ne podnose godišnju prijavu poreza na dohodak niti se na njih primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza", napominju u Poreznoj upravi.

Građani na koje se primjenjuje poseban postupak, ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2018. godinu, mogu do kraja veljače podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na obrascu ZPP-DOH. Građani putem tog obrasca mogu zatražiti i ostvariti prava na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, priznavanje invalidnosti, prebivalište na potpomognutom području prve skupine i području Grada Vukovara, ili pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Uz predani obrazac ZPP-DOH nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave, kao što su primjerice izvadak i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, izvatke i potvrde iz registra životnog partnerstva budući da Porezna uprava ima uvid u njih, osim u slučaju da to poreznici zatraže u daljnjem poreznom postupku.

Građani obrazac ZPP-DOH mogu podnijeti i putem elektroničkih usluga Porezne uprave-Jedinstvenog portala Porezne uprave-ePorezna. Da bi pristupili ePoreznoj građani trebaju imati token Internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3, a osim toga moguća je i korištenjem eOsobne iskaznice.

Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak, odnosno obrasca GDOH, također je moguće elektroničkim putem, međutim za to je potrebna razina 4 (poslovni certifikat i eOsobna), napominju iz Porezne uprave.

Građani koji će prijavu poreza na dohodak - obrazac DOH za 2018. ili zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku - obrazac ZPP-DOH - predavati u ispostavama Porezne uprave to će moći učiniti do četvrtka, 28. veljače, kada će ispostave raditi produljeno odnosno do 19 sati.

Privremena rješenja u posebnom postupku građani će dobiti do kraja lipnja

Privremena porezna rješenja građani bi trebali dobiti najkasnije do kraja lipnja ove godine, a na to rješenje mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja.

Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje prime nakon 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, prigovor mogu podnijeti u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja.