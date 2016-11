Sustav električnih bicikala stiže u Split sredstvime EU

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL/Arhiva

Ukupna vrijednost projekta je 2.215.512,50 €. Početak provedbe projekta zakazan je za početak 2017. godine i trajat će ukupno trideset mjeseci (2,5 god.), a za cilj ima smanjenje emisija ugljičnog dioksida na preopterećenom području u gradskom prometu.

Projekt REMEDIO, punog naziva REgenerating mixed-use MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions, osigurat će građanima grada Splita prvi sustav javnih električnih bicikla na korištenje koji će biti besplatan do kraja trajanja projekta. To će svakako osigurati višu razinu kvalitete života stanovnika i utjecati na smanjenje emisija ugljičnog dioksida na gradskom području.

Projekt je prijavljen u studenom 2015. godine, a ugovor o provođenju bit će potpisan koncem 2016. godine kroz program Interreg Mediterranean koji spaja euoropske zemlje mediteranskog podneblja od Španjolske do Grčke. Uz vodećeg partnera iz Italije, Agencije za zaštitu okoliša regije Veneto (ARPAV) na projektu kao partneri uz Grad Split sudjeluju još: Grad Treviso (Italija), Sveučilište Aristotel Solun (Grčka), Razvojna agencija Grada Soluna (Grčka), Instituto Superior Técnico Lisabon (Portugal), Grad Loures (Portugal), Sveučilište Sevilla (Španjolska), Grad Sevilla (Španjolska).

Aktivnosti projeka u gradu Splitu uključuju izradu, aktivaciju i implementaciju planova za smanjenje ugljičnog dioksida na urbanim područjima u 2017. godini, a isti će ukazati na probleme i potrebe u svezi broja potrebnih bicikala i lokacija za njihovo postavljanje. Nadalje se kroz 2018. godinu očekuje mjerenje potencijala i unapređenje energetske učinkovitosti, kakvoće zraka, smanjenje buke, razvoj multimodalnog transporta i bolje horizontalne povezanosti kroz uvođenje sustava javnih električnih bicikala kao pilot projekta.

U Splitu će se u okviru pilot aktivnosti implementirati Integrirani sustav javnog prijevoza putem električnih bicikala koji uključuje: terminale sa solarnim pločama, elektromagnetski sustav zaključavanja, električne bicikle, pozivni centar, centralni servis i logistiku sustava. Također će se provesti i analiza trenutnog stanja postojećih ograničenja za lokalnu implementaciju niskougljičnih transportnih rješenja. Razvit će se integrirani alat za modeliranje transportnih rješenja i gradskih planova uz simulacije sadašnjih i budućih scenarija i analizu rezultata.