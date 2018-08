Spremite se na čekanja i gužve: Bandić otvorio radove na Aveniji Dubrovnik

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Iduća dva tjedna “rezervirana” su za rekonstrukciju Avenije Dubrovnik. Radovi na prvoj fazi sanacije sjevernoga kolnika od Sarajevske ceste do Ulice SR Njemačke u dužini od 1400 metara počeli su jučer, a radove je otvorio gradonačelnik Milan Bandić koji je sugrađane zamolio za strpljenje, budući da je zajedno s radovima na aveniji ukinut i tramvajski promet za rotor Remetinec, piše Večernji list.

– U tri faze planiramo napraviti kompletnu sanaciju sjevernoga kolnika i rotora od križanja Avenije Dubrovnik i Sarajevske ceste pa sve do Avenije Većeslava Holjevca – rekao je voditelj Zagrebačkih cesta Ante Todorić. Dodao je, k tomu, kako će tijekom prve faze radova rotor u Zapruđu biti u promet pušten do 20. kolovoza, a četiri dana poslije omogućeno će biti prometovanje i na dionici do Ulice SR Njemačke.

Inače, radovi će obuhvatiti skidanje staroga habajućega sloja asfalta te postavljanje dva nova sloja, kao i podizanje instalacija, postavljanje novih poklopaca revizionih okana, slivničkih rešetki te obnovu horizontalne i vertikalne signalizacije. Ukupna vrijednost svih radova iznosit će oko pet milijuna kuna.