Smanjuju se cijene trajektnih karata

Foto: Nel Pavletić / Pixsell

S ciljem poticanja povećanja prometa putnika i određenih kategorija osobnih vozila na otoke u izvansezonskom razdoblju, Agencija za obalni linijski prijevoz je u dogovoru s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture pripremila pilot projekt smanjenja cijene trajektnih karata u iznosu od 20 posto od izvansezonske cijene karata u dane vikenda, odnosno od petka do nedjelje.

Ministarstvo je u četvrtak izvijestilo kako će se ta mjera provoditi u od 19. siječnja do 18. ožujka ove godine, a preporuku Upravnog vijeća Agencije prihvatili su Rapska plovidba i Jadrolinija.

Tako će na trajektnim linijama koje održavaju ti brodari 20 posto manju cijenu plaćati - odrasle osobe, djeca od tri do dvanaest godina, osobni automobili (do devet sjedala) do pet metara dužine ili dva metra visine, osobni automobili do devet sjedala preko navedene dužine ili visine, motocikli i mopedi, motocikli s prikolicom, tricikli, i četverocikli, bicikli.

Ovisno o učincima provedbe ove preporuke upućene brodarima, U Ministarstvu najavljuju kako će po njenom završetku razmotriti mogućnost daljnje primjene, osobito uzimajući u obzir pokazatelje povećanja iskoristivosti kapaciteta brodova te financijski efekt primjene preporuke.