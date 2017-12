Slovenska vlada nudi 100.000 eura obiteljima ako žele iseliti iz kuće koja je u Hrvatskoj

Foto: Vjeran Žganec Rogulja / Pixsell

Slovenska Vlada od arbitražne odluke ne odustaje. Pripremila je sve zakone potrebne za provedbu arbitražne presude o granici u onom dijelu u kojemu to može učiniti bez suradnje s Hrvatskom. Ovih dana predstavnici slovenske vlade obilaze pogranična područja i razgovaraju sa stanovništvom.



Kako piše HRT, nezadovoljnima slovenska vlada nudi - 45.000 eura za osobu, ili nešto manje od 100.000 eura za četveročlanu obitelj ako odluče iseliti iz kuće koja je na hrvatskom teritoriju. S time da kuća ostaje u njihovu vlasništvu. To je paket subvencija koji je slovenski parlament prihvatio u studenom, potvrdila je Ljiljana Kozlovič, tajnica slovenske vlade. Također, oni koji se pristanu odseliti imaju mogućnost birati prebivalište u Republici Sloveniji.



Zbog međunarodnog prava i važnosti određenja državne granice za stanovništvo premijer Miro Cerar pozvao je premijera Andreja Plenkovića da se imenuje međudržavno povjerenstvo koje će odrediti granicu na kopnu i moguće korekcije na onim točkama gdje je granica neživotna i gdje je to moguće, kazala je Kozlovič. Arbitražne presude počet će važiti kad vlada donese odluku o kartografskom prikazu stanja i kad se to stanje uvrsti u katastar, dodala je.