Sintetički dohodak: Na udaru menadžeri, bankari, sportaši, glazbenici...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ministar financija Zdravko Marić najavio je na predstavljanju porezne reforme da ona uključuje i sintetički dohodak, što znači da će se građanima koji zarađuju i drugi dohodak mimo svoje plaće, taj iznos pribrajati plaći i onda će se zajednički tretirati kao dohodak.

U taj sintetički dohodak ulazit će i honorari sportaša i glazbenika koji su uglavnom prijavljivali niske dohotke, a porezna je njihovu glavnu zaradu tretirala kao drugi dohodak, u kojem se nakon odbitka i priznatih troškova koje su sami prijavljivali ostatak oporezivao stopom od 25 posto, piše Novi list. Sintetički dohodak zahvatit će i bonuse menadžera, pa tako i bankara, te drugi dohodak, primjerice, liječnika i profesora.

Plan je da se na drugi dohodak plaćaju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno od deset, odnosno sedam i pol posto, znači oni su prepolovljeni, no dosad u brojnim slučajevima na drugi dohodak ti doprinosi nisu ni plaćani. No, kad je porez na dohodak u pitanju, porezne škare jače će zahvatiti sve one koji godišnje, uključujući i plaću i druga primanja, zarađuju iznad 250 tisuća kuna. Naime, do tog iznosa porezno opterećenje se predloženim promjenama smanjuje, ali iznad tog iznosa sada će porezom na dohodak biti obuhvaćeni i oni koji su izbjegavali tu stopu zahvaljujući drugom dohotku.

U skupini koja je radila na tim izmjenama ističu da se to ne odnosi na male zarade koje građani, primjerice, s prosječnom plaćom ili mirovinom ostvare mimo tog primanja, te da će oni ukoliko im primjena sintetičkog poreza donosi porezno rasterećenje moći izabrati tu opciju.

No nju, kako tvrde, ne bi mogli izbjeći nogometaši s milijunskim zaradama, glazbenici koji primjerice dva puta godišnje ostvare honorare od po 20 ili 30 tisuća eura, bankari ili menadžeri koji na godišnjoj razini dobiju milijunski bonusu. No, odnosit će se to i na brojne liječnike i sveučilišne profesore, ali i pojedine znanstvenike.