Saznajte kolike kazne vam prijete u prometu zbog prebrze vožnje ili isključenih svjetala

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zakon o sigurnosti u prometu nedavno je izmijenjen, a s prvim danom ove godine na snagu su stupile nove, strože kazne za nepoštivanje prometnih propisa. Tportal u nastavku donosi one najčešće.

Za što se dobivaju kazneni bodovi?

Najčešći razlog za knjiženje kaznenih bodova proizlazi iz prebrze vožnje ili vožnje pod utjecajem alkohola.

Ako prekoračite brzinu u naseljenom mjestu do 10 km/h - 300 kuna, od 10 do 20 km/h - 500 kuna, od 20 do 30 km/h - 1000 kuna i kazneni bod, za raspon od 20 do 50 km/h - 2000 kuna i dva kaznena boda, a za više od 50 km/h propisana je kazna između 5000 i 15.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana te tri kaznena boda.

Za prekoračenje brzine izvan naseljenog mjesta kazne su između 10 i 30 km/h - 500 kuna, od 30 do 50 km/h - 1000 kuna, a za više od 50 km/h - od 3000 do 7000 kuna i tri kaznena boda.

Mladi vozači, profesionalni vozači i biciklisti s izmjerenih do 0,5 promila alkohola u krvi zaradit će kaznu od 700 kuna. Za ostale vozače zakon kaže: od 0,5 do promila - od 1000 do 3000 kuna kazne i šest mjeseci zabrane upravljanja vozilom te prekršajni bod. Od jednog do 1,5 promila - od 3000 do 5000 kuna, devet mjeseci zabrane upravljanja i dva prekršajna boda. Za iznad 1,5 promila zakon određuje globu od 5000 do 15.000 kuna, uz zabranu upravljanja vozilom, prijedlog zatvorske kazne do godinu dana te tri prekršajna boda.

Koliko koštaju manji prekršaji?

Za neupaljena kratka svjetla kazna je 300 kuna, za neosiguravanje pojasom 500 kuna, a ista globa vrijedi i za nepropisno parkiranje, kao i za oduzimanje prednosti prolaska pješacima na pješačkom prijelazu. Ako pak vozite unatrag bez upaljenih pokazivača smjera, kazna je 300 kuna.