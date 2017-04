Savjeti uspješnih hrvatskih biznismena iz Katara

Foto: Ured Predsjednice RH

'Nemojte sjediti u kući, nego tražite poslove u inozemstvu', poručuju iz Katara uspješni hrvatski poslovni ljudi svojim kolegama u Hrvatskoj i upozoravaju da iza sebe ostave loše poslovne navike jer su za uspjeh u Kataru ključne kvaliteta, točnost i povjerenje.

"Nema posla ako se sjedi u zemlji, posao se mora tražiti 'vani' i za to se treba temeljito pripremiti", rekao je Hini Luka Gašpar, čelnik informatičke tvrtke Vertiv, donedavno poznate kao Emerson.

Milijarde dolara od prodaje nafte i plina Katar godinama ulaže u razvoj infrastrukture, a građevinski radovi eksplodirali su uoči Svjetskog nogometnog prvenstva 2022.



Od 2,5 milijuna stanovnika samo je 310.000 Kataraca, pa se taj bogati emirat oslanja na uvoz radne snage i stručnjaka u svim vidovima industrije.



Vertiv u Kataru posluje godinu i pol dana i trenutno odrađuje posao vrijedan 30 milijuna dolara. Uskoro očekuje dvostruko vrijednije ugovore za izradu telekomunikacijske i poslovne informatičke infrastrukture.



"U Hrvatskoj postoje ljudi koji imaju znanja i mogu uspješno raditi na stranim tržištima", ističe Gašpar i dodaje da u Kataru nije lako, ali je s "ljubaznim i izuzetno kompetentnim Katarcima sve moguće".



U Zaljevskoj je monarhiji sedam godina prisutan arhitekt Otto Barić, poznat po tome to je za Svjetsko rukometno prvenstvo 2015. projektirao dvoranu vrijednu 150 milijuna eura.



"Ovdje se izuzetno cijeni točnost i bitno je steći povjerenje. Nema brzopoteznih poslova, tko god dođe ovdje i misli da će za tri ili šest mjeseci nešto napraviti, vara se" kaže Barić.



Dodaje da su mu trebale dvije godine da shvati tko su ključni igrači, a još dvije da do njih dođe. "Ako imamo što za ponuditi, isplati se potruditi, jer su Katarci izuzetno korektni" dodaje Barić.



Nada se da bi mogao projektirati jedan od brojnih novih stadiona za nogometni SP 2022. i teniski kompleks za 8000 do 10.000 ljudi u Dohi, koja je domaćin dvama velikim teniskim turnirima.

"Doha i Katar rastu iz dana u dan i vrlo su otvoreni za strance. Nisu preveliki, a resursi su ogromni", rekla je Tajana Trtanj iz CTBA, vjerojatno najuspješnije hrvatske tvrtke u Kataru.

Ne prolaze 'muljaže' iz Hrvatske

Građevinska kompanija s 580 radnika angažirana je kao podizvođač na novom metrou u Dohi, jednom od trenutno najvećih prometnih projekata u Kataru. Posao širi na restorane i kavanu s dalmatinskom hranom, hrvatskim kolačima i Franckovom kavom.



"Katar je vrlo otvoren za strance, osjećamo se dobrodošli i naša ekspertiza je jako cijenjena", kaže Trtanj, čija tvrtka u Kataru posluje deset godina, a ima ured i u Dubaiju.



U Kataru ne prolaze 'muljaže' iz Hrvatske, kažu oni koji su tamo uspjeli.



Hrvatske biznismene koji žele doći u Katar Barić unaprijed upozorava da zaborave "uspjeh preko noći", nepoštivanje rokova, ugovorene kvalitete i ostale loše navike stečene u Hrvatskoj.



"Ideja da bi netko došao i kratkoročno odradio neki posao i otišao doma, to prolazi vrlo teško. Neki naši građevinari krivo su procijenili, mislili su da će moći odigrati kao u Hrvatskoj, a to ovdje ne prolazi", naglasio je.



Zbog nepoštivanja ugovora s katarskom agencijom za javne radove splitska građevinska tvrtka "Konstruktor" izgubila je 2008. posao izgradnje golemog prometnog križanja na ulazu u Dohu vrijedan desetke milijune dolara.



"Katarci hoće imati kontrolu nad proizvodom koji se dobro plaća, ali mora biti vrhunski", kaže poznati hrvatski arhitekt.

Emirova je zadnja

Hrvatski gospodarstvenici ističu da sve važne odluke, uključujući i poslovne, donosi emir i njegovi najbliži suradnici, uglavnom članovi kraljevske obitelji Al-Thani.



"Posjeta političara je vjetar u leđa poslovnim ljudima", kazao je Gašpar, govoreći o posjetu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Kataru ovoga vikenda.



I Barić kaže da je u tom dijelu svijeta jedini put do rezultata gospodarska diplomacija. "Posjet Kataru je jedini mogući način da se nešto pomakne. Ovdje se zna tko s kim razgovara, odluke se donose na samom vrhu", naglasio je.



U Kataru su u posljednjih desetak godina bili gotovo svi najviši hrvatski dužnosnici, a hrvatsko veleposlanstvo u Dohi otvoreno je 2012.



U posljednjoj misiji "otvaranja vrata" hrvatskim tvrtkama bila je predsjednica Grabar-Kitarović koja se sastala s aktualnim i bivšim emirom te njegovom suprugom, koju se u Kataru smatra vrlo utjecajnom.



S katarskim partnerima su na gospodarskom forumu razgovarali čelnici Đure Đakovića, Končara, Crosca, Podravke, Jadranka Hotela, Klimaopreme, ukupno desetak hrvatskih tvrtki.



Na katarskim policama uskoro će se naći Podravkini proizvodi, nakon što je ta prehrambena tvrtka s trećim najvećim trgovačkim lancem potpisala ugovor vrijedan oko 300.000 dolara.



Gospodarsku suradnju trebala bi osnažiti i dva ugovora između Hrvatske i Katara u koji je prošle godine izvezeno robe vrijedne 50 milijuna dolara.



Tajana Trtanj smatra da bi uspjehu na katarskom tržištu moglo pomoći i to što Katarcima odgovara hrvatski mentalitet.



"Katarci vole Hrvate, cijene našu radišnost, ali i lojalnost. Vrlo striktno obavljamo svoje dužnosti i oni su to prepoznali", kaže Trtanj, koja je jedna od petstotinjak Hrvata u tom emiratu.



"Rekli su da smo najbolji spoj njemačke radišnosti i točnosti te arapskog stila života. Kad se to spoji, jako im odgovaramo", zaključila je.