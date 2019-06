Rimac širom otvorio vrata, na potezu je Plenković

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Drugi put u tjedan dana poduzetnik Mate Rimac, vlasnik Rimac automobila, i premijer Andrej Plenković zajedno; na sastanku u sjedištu tvrtke u Svetoj Nedelji uz sudjelovanje predstavnika Uprava Hyundaija i Porschea te pet ministara, razgovaralo se o potencijalu i privlačenju autoindustrije u Hrvatsku.

"Autoindustrija se mijenja i to je prilika za Hrvatsku. Želimo dovući najkvalitetniju industriju, ne onu koja se bazira na jeftinoj radnoj snazi. Imamo podršku naših investitora. Želimo zajedno raditi na tome da ne kažemo da smo propustili autoindustriju budućnosti. Da napravimo uvjete da stranim investitorima bude zanimljivo doći u Hrvatsku", rekao je Rimac predstavivši izaslanstvu Vlade studiju o konkretnim smjernicama za privlačenje autoindustrije na kojoj se radilo dvije godine.

Kad je nedavno objavljeno da je BDP u prvom kvartalu porastao 3,9%, vijest je izazvala samohvalu političara i nevjericu stručnjaka među kojima je bilo i onih koji su sumnjali u pogrešku. Upravo je to slika i prilika hrvatske ekonomije koja raste brže od svog potencijala. Spora i skupa administracija, visoki porezi, prevelik udio države u gospodarstvu, skupa cijena rada; sve to guši domaće poduzetnike, čini zemlju slabo zanimljivima stranim ulagačima (uz iznimku turizma) i ograničava perspektivu za bolju budućnost. Ne računajući porezna rasterećenja, gospodarska politika Vlade svela se na gašenje požara u dvije kompanije - Agrokoru i Uljaniku.

Zato je sastanak s Rimcem i njegovim ulagačima iz Hyundaija i Kije i prezentacija o mogućnostima ulaganja autoindustrije u Hrvatskoj prilika za premijera. Rimac je uspio zahvaljujući spletu talenta, tvrdoglavosti i poduzetnosti, no veliki automobilski igrači odluku o ulaganju gledat će kroz komparativne prednosti - isključivo brojke, bez sentimenta. "U Hrvatskoj je potreban interes za autoindustriju kakav postoji i za nogometnu reprezentaciju. Dobit ćete našu potporu u tehnologiji i iskustvu. No, to neće biti dovoljno", rekao je zamjenik predsjednika izvršnog odbora Porschea Lutz Meschke.

Inicijative uvijek dolaze od privatnog sektora koji najbolje zna bilo realne ekonomije, no onda nastupa država. S konkretnim potezima i reformama za privlačenje investicija i razvoj poduzetništva. Ogledni primjer je Češka, u kojoj industrija čini trećinu gospodarstva, a zahvaljujući i autoindustriji koja u bruto dodanoj vrijednosti sudjeluje s oko 6%. Češka je na 90% prosjeka razvijenosti EU, Hrvatska na 63%.

Nerealno je očekivati da će Hrvatska ponoviti razmjere uspjeha Češke ili Slovačke i zaposliti desetke tisuća ljudi kao nekad u brodogradilištima ili kombinatima, ali su tektonske promjene u toj industriji prilika koju ne smijemo propustiti. Ona otvara vrata za stvaranje poslova visoke dodane vrijednosti za visokoobrazovane, inovatore i kreativce te rast produktivnosti. I da u konačnici - izvozimo pamet. "Mislim da ćemo nastaviti suradnju, djelovati sinergijski i vidjeti koji bi bili konkretniji potezi Vlade", obećao je premijer. Rimac je otvorio vrata. Plenković je na potezu.