Rezultati CO-a u znaku dobrih brojki neživotnih osiguranja

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Damir Vanđelić, prvi čovjek Croatia osiguranja, uskoro će to mjesto zamijeniti onim u Upravi Adrisa, a svom nasljedniku Davoru Tomaškoviću ostavlja kompaniju sa znatno unaprjeđenim poslovanjem. Prema nerevidiranim izvješćima, Grupa CO lani je ostvarila 327 milijuna kuna konsolidirane neto dobiti, gotovo 30 posto više nego godinu prije. Ukupna zaračunata premija pritom je povećana 5,8 posto, na 3,3 milijarde, a zarađena premija, koja čini četiri petine ukupnih prihoda, porasla je nepunih osam posto, premašivši 2,9 milijardi.

Za rezultatski rast na razini Grupe koja osim Hrvatske uključuje i poslovanje ovisnih društava u BiH te Makedoniji i Srbiji, najzaslužniji su pomaci u matičnom društvu. Samo CO d.d. iskazalo je 318,6 milijuna kuna dobiti prije poreza (godinu prije nepunih 185) odnosno 260 milijuna neto dobiti (u 2017. godini 151). Zarađenu premiju povećalo je i iznad očekivanja: za ukupno 13,8 posto, na 2,45 mlrd. kuna, a sličan postotak rasta bilježi se i kod ukupno zaračunate bruto premije (za 12,8%, na 2,78 mlrd.). Kompanija je ponajprije iskoristila rast broja osiguranih jedinica u sferi neživotnih osiguranja (od auta do biznisa) kod kojih je zaračunata premija porasla gotovo 15 posto (na 2,2 mlrd.). U uvjetima niskih kamatnih stopa životna osiguranja nemaju osobit impuls rasta, pa se i 5,8 posto rasta zaračunate premije (na 565 mil.) u tom segmentu smatra solidnim. U Upravi su ukupno zadovoljni rezultatskim pomacima koje u znatnoj mjeri pripisuju “procesu organizacijske i procesne transformacije poslovanja”. U prilog tome govori npr. podatak iz lanjskog izvješća o tome da je na početku organizacijskog restrukturiranja samo 23% zaposlenih u CO bilo u prodajnim funkcijama te da se on s krajem 2017. popeo na 60%. Za srednjoročni cilj postavili su tada barem 70% zaposlenih izravno orijentiranih klijentu, kao i daljnju digitalizaciju i unaprjeđenja motivacijskog sustava. Dokle se stiglo u 2018. zasad se ne zna, no već s najavama Tomaškovićeva dolaska na čelo CO-a mnogi su financijaši to iščitali i kao dodatno jačanje fokusa na troškovne racionalizacije.

U izvješću CO-a naglašava se znatan potencijal rasta, podsjećajući da je Hrvatska premijama u odnosu na BDP 2017. dosegnula tek 2,5 posto, dok je npr. u Sloveniji taj omjer dvostruko, a u EU oko tri puta veći nego kod nas.