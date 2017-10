Ramljak poništava potraživanja Sberbanka

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

"Arbitražni sud zasad čeka s postupanjem dok se ne odluči o priznanju postupka izvanredne uprave u Engleskoj. Bude li priznata, arbitražni sud tužbu će odbaciti i reći Sberbanku da ide u Hrvatsku naplatiti se u postupku po Zakonu o izvanrednoj upravi", obrazlaže odvjetnik Tin Dolički, savjetnik Agrokora. A tu će dijeliti sudbinu svih vjerovnika, ovisno o nagodbi.

"Ako svi vjerovnici kažu da će se tražbine smanjiti za 50 posto, i on će dobiti 50 posto", kaže Dolički, piše Večernji list.

Sberbank se pokušava dijelom namiriti iz imovine tvrtki u sastavu koncerna u Sloveniji, Srbiji, BiH i Crnoj Gori, a Agrokor se od toga štiti tražeći u tim zemljama priznanje postupka izvanredne uprave po lex Agrokor. O toj poziciji Sberbanka, Dolički kaže: – Sberbank je vjerovnik kao i svi drugi, Kraš, Podravka, Zagrebačka banka... Ali, on je jedini od svih pokušao naplatu na Agrokorovoj imovini u inozemstvu. Svaki, rekao bih konvencijski postupak, implicira skupno i razmjerno namirenje svih vjerovnika. Oni pokušavaju izaći iz tog pravila i nastoje po svijetu plijeniti imovinu Agrokora kako bi se naplatili. Međutim, sve što naplate vani, bit će im oduzeto od naplaćivanja u Hrvatskoj. Nijedan drugi Agrokorov vjerovnik, iako je mogao, nije išao tim putem, nego su stali u red i čekaju da se namire svi zajedno i istodobno. Zakon zabranjuje dvostruku naplatu, dvostruko vođenje postupka, ili kako mi pravnici kažemo dvostruku litispendenciju. Ne može se o istoj stvari odlučivati na dva različita mjesta u isto vrijeme. Takvim postupkom Sberbank će se dovesti u pravnu krizu, zbog čega drugi vjerovnici to nisu htjeli napraviti. Nisu oni ništa pametniji od drugih, ali su drugi znali da bi ih to onemogućilo da svoja potraživanja ostvaruju ovdje u Hrvatskoj – kaže Dolički. Na pitanje može li Sberbank još ući u roll up aranžman, uzvraća: – Naravno.

