Pušači u rukama lokalnih vlasti

Po drugi put u godinu dana u javnu raspravu stavljen je prijedlog novog zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda. Ministar zdravstva Milan Kujundžić, kao i njegov prethodnik Dario Nakić, zatekao je na stolu pripremljen dokument kojim se usklađuje nacionalno zakonodavstvo s Direktivom EU, koja je pak trebala biti u primjeni još od svibnja. Kao i u većini članica EU, s uvođenjem novih pravila u tretmanu duhanskih navika proizvođača i konzumenata kasni i Hrvatska premda su proizvođači nedavno startali s prodajom cigareta u ambalaži s upozoravajućim fotografijama organa pušača i posljedicama koje pušenje ostavlja na njihovo zdravstveno stanje.

Novim zakonom predviđa se da 65 posto površine ambalaže duhanskih proizvoda zauzimaju upozorenje o štetnosti i slike oboljelih organa. Zabrana se uvodi za sve “light”, “slim”, organske i slične varijante proizvoda, zabranjuju se promotivni popusti, pušenje na javnim mjestima, uključujući i javne nastupe izuzev na filmu. Osim definiranja ugostiteljskih i drugih prostora u kojima se zabranjuje ili dopušta pušenje, zakonski prijedlog predviđa i mogućnost gradskim i općinskim vlastima da posebnom odlukom odrede dio javnog prostora na kojemu će potpuno zabraniti pušenje. Doduše, nedorečeno je i nedovoljno objašnjeno što sve može biti obuhvaćeno takvom odlukom, budući da se u zakonskom prijerdlogu navodi kako “nepušačka zona neće uključivati otvorene javne ili privatne prostore”.

Ministarstvo zdravlja pobrinut će se i financijski poduprijeti brigu o smanjenju navike pušenja posebice kod mladih, pa će tako osnovati i deseteročlano povjerenstvo, koje će činiti osim predstavnika nadležnih ministarstava i tri zdravstvena radnika aktivna u zdravstvenom prosvjećivanju, dva stručnjaka u borbi protiv pušenja i po jednog zastupnika iz medijskog i obrazovnog sustava. S druge strane, duhanska industrija će i unatoč zabrani svakog oblika promocije svojih proizvoda Ministarstvo zdravstva morati obavještavati o svakom novom proizvodu koji namjeravaju plasirati na hrvatsko tržište. No, pored obavijesti od njih se traži i da prilože opis svojih proizvoda, kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li propise, ali i znanstvene studije o toksičnosti novog proizvoda, te, pomalo apsurdno, istraživanje tržišta o njihovim preferencijama. Nadzor provođenja biti će povjeren svim inspektorima, od sanitarnih i zdravstenih do tržišnjih, turističkih, pa i ovlaštenim carinskim službenicima.

Kazne za kršenje propisa u prodaji cigareta predviđaju zabranu rada do pola godine, dok će plasman proizvoda s vrijednostima nikotina i ostalih sastojaka pravne osobe “stajati” od 70 do 100 tisuća kuna, a za pušenje u javnom prostoru na kojemu je taj užitak zabranjen inspektori će pojedinačno izricati kaznu od 1 tisuću kuna. Javnu raspravu o novom zakonu Kujundžić drži otvorenom do 9. siječnja, a do početka veljače materijal bi trebao biti spreman za daljnju hitnu saborsku proceduru, a primjena starta odmah po usvajanju.