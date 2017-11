Prvo priznanje bankarske službenice: 'Morali smo reći da su CHF krediti najpovoljniji'

FOTO: Thinkstock

Bivša bankarska službenica iz BiH priznala je da je od svojih nadređenih dobila naputak da klijentima sugerira podizanje kredita s valutnom klauzulom CHF u spornom razdoblju počevši od 2005. godine kada su takvi toksični krediti plasirani na tržište, izvijestili su iz Udruge Franak iz koje ističu da su u posjedu ovjerenog priznanja.



'Uputa nadređenih bila je da se korisnicima kredita treba napomenuti kako je riječ o 'najpovoljnijim' kreditima te da je švicarski franak jedna od najstabilnijih svjetskih valuta čime bi ih se smišljeno zavaralo da nema rizika od rasta tečaja.



Službenica je, prema naputku nadređenih, klijentima isticala da je u CHF kreditima najniža kamatna stopa u odnosu na sve ostale kredite, što je bio dodatan razlog da se takvi ugovori zaključuju. U tu svrhu službenica je potvrdila da je banka svjesno i s namjerom kreirala 1 do 2 postotna boda nižu promjenjivu kamatnu stopu za CHF kredite u odnosu na druge kredite, kako bi se buduće korisnike kredita dovelo u zabludu da uzimaju 'jeftiniji' kredit', priopćili su iz Udruge Franak.



Navode da se, prema izjavi bankarske službenice, klijente nije upozoravalo o mogućim negativnim posljedicama i visokim rizicima kredita u švicarskim francima, štoviše preporučivali su se takvi krediti. 'Da je tako, možda najbolje svjedoči činjenica da su nadređeni vodili statistiku plasmana spomenutih kredita te da se bankarske službenike koji su radili na kreditima ocjenjivalo prema broju zaključenih kreditnih ugovora s valutnom klauzulom CHF', stoji u priopćenju.



'Riječ je o smišljenoj i pripremljenoj prevari banaka kako bi se ostvario ekstra profit'



Iz Udruge Franak ističu da se, bez obzira što je ovo slučaj iz susjedne države, radi o istoj praksi i bankama koje posluju na području regije. 'To priznanje iz kruga bankarskih službenika potvrđuje ono o čemu mi u Udruzi Franak godinama govorimo u javnosti – riječ je o smišljenoj i pripremljenoj prevari banaka kako bi se ostvario ekstra profit. Banke su takve kredite plasirale uz prešutnu dozvolu HNB-a, bez obzira na opasnost od takvih kredita za egzistenciju korisnika kredita i njihovih obitelji', ističu.



Udruga Franak, stoji u priopćenju, ima pouzdana saznanja o svjedočenjima osobnih bankara u privatnim sudskim procesima u Republici Hrvatskoj, u kojima oni nedvojbeno svjedoče kako nisu upozoravali klijente na razlike između valutne klauzule euro i valutne klauzule CHF te na rizike koji iz toga proizlaze, jer nisu imali nikakva saznanja o tim razlikama i rizicima.



'To je dokaz da uprave banaka svjesno i s namjerom nisu poučile osobne bankare o tim rizicima i razlikama te su tako putem osobnih bankara svjesno i s namjerom dovodile svoje buduće klijente u zabludu. Udruga Franak ovim putem apelira na priziv savjesti zaposlenika banaka te molimo da nam se jave i progovore o naputcima i naredbama koje su dobivali od svojih pretpostavljenih. Posebno apeliramo na one koji više ne rade u bankama i koji iznošenjem istine ne strahuju za svoja radna mjesta i svoju budućnost. Slijedite primjer službenice iz susjedne nam BiH i pomozite da istina napokon izađe na vidjelo!', poručuju iz Udruge Franak.