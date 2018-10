Provjerite kako za Dan neovisnosti rade trgovine i šoping centri

FOTO: GettyImages

Konzum

Trgovine Konzuma na Dan neovisnosti uglavnom rade kao i nedjeljom, do 12 i 13 sati. No postoje iznimke te neke trgovine rade čak do 21 sat.

Lidl

Sve prodavaonice Lidla u ponedjeljak će raditi od sedam ili osam sati ujutro, a vrata zatvaraju u 18 ili 21 sat, ovisno o lokaciji.

Spar

U Sparu se radno vrijeme razlikuje od poslovnice do poslovnice.

Plodine

Svi prodajni centri Plodina na Dan zahvalnosti radit će kao i svake nedjelje.

Kaufland

Prodajni centri Kauflanda rade kao nedjeljom, otvaraju u 7 ili 8 sati, neki su otvoreni do 20, a neki do 21 sat.

Tommy

Prodavaonice splitskog trgovačkog lanca Tommy rade prema nedjeljom radnom vremenu.

Pevec

Svi trgovački centri Peveca rade kao nedjeljom, dakle od 8 do 14 sati.

Bauhaus

Svi prodajni centri Bauhausa rade kao i nedjeljom.

City Center One

Trgovački centri City Center one West, City Center one East u Zagrebu te City Center Split rade po redovnom radnom vremenu od 9 do 21 sat. Međutim u City Centru one West neće raditi poslovnica Hrvatske pošte.

Westgate

Zagrebački šoping centar Westgate radi prema redovnom radnom vremenu od 10 do 21 sat.

Portanova

U najvećem šoping centru na istoku Hrvatske, osječkoj Portanovi, moći će se u kupnju kao i u redovito radno vrijeme od 10 do 21 sat.

Supernova

Trgovački centri Supernove diljem zemlje će u ponedjeljak raditi prema standardnom radnom vremenu od 9 sati ujutro do 21 sata, piše tportal.