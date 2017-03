Predstavljeno devet mjera koje bi trebale olakšati zapošljavanje

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

"Za provedbu mjera ukupno je predviđeno 1,5 milijardi kuna, 400 milijuna kuna više nego prethodnih godina, 650 milijuna kuna povlači se iz Europskog socijalnog fonda", kazao je Plenković.

O devet mjera za zapošljavanje Poslovni dnevnik je već opširno pisao. Donosimo kratki pregled mjera:

1. Potpore za zapošljavanje

Poduzetnici koji zaposle nezaposlenu osobu dobit će od 11.794 do 55.125 kuna. Veliki dobivaju 30%, mali i srednji 50% a tko zaposli invalidnu osobu 75% godišnjeg troška bruto plaće.

Za VSS 30%, SSS i NKV 50%

2. Potpore za usavršavanje

Poslodavac dobiva od 50 do 70% prihvatljivog troška, najviše 15.000 kuna

3. Potpore za samozapošljavanje

Za nezaposlene koji pokrenu vlastiti posao 35.000 kn, odnosno 45.000 kuna ako angažiraju jednu ili dvije osobe na stručno osposobljavanje.

Udruživanje u obrtu do dvije osobe - do 70.000 kn. Udruživanje u zadruge do 5 osoba - do 175.000 kn

4. Obrazovanje nezaposlenih

Traje 6 mjeseci, a polaznik dobiva 1310 kuna naknade i plaćen prijevoz

5. Osposobljavanje nezaposlenih na radnome mjestu

Do 6 mjeseci: poslodavcu se plaća trošak mentorstva, nezaposleni prima naknadu u visini minimalne plaće

6.Stručno osposobljavanje za rad bez radnog odnosa

Za nezaposlene osobe do navršene 30. godine života koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali i prijavljene su 30 dana u evidenciju nezaposlenih. Mjera traje od 12 do 24 mjeseca

Ograničenje za javni sektor – najviše do 10 % ukupno zaposlenih , privatni sektor – obveza održanja broja zaposlenih

7. Javni rad

Za dugotrajno nezaposlene do 6 mjeseci puno radno vrijeme, do 9 mjeseci nepuno radno vrijeme , subvencija 50-100% minimalne bruto plaće

8. Potpora za očuvanje radnih mjesta

Najdulje 6 mjeseci za pojedinog radnika, najviše do iznosa minimalne plaće

9. Stalni sezonac

Novčana naknada izjednačava se s naknadom koju primaju ostali nezaposleni, najviše 6 mjeseci