Poznati splitski poduzetnik želi kupiti nekadašnji dalmatinski dragulj: Uložit će 40 milijuna eura i zaposliti 150 ljudi

Splitski poduzetnik Jozo Parčina, široj javnosti poznat kao vlasnik hotela "Luxe" u Splitu, mogao bi uskoro postati vlasnik i "Kaštelanske rivijere".

Nepune tri godine nakon otvaranja stečajnog postupka nad posrnulom kaštelanskom tvrtkom, stekli su se, naime, uvjeti za prodaju njezine imovine, koja je većim dijelom pod hipotekom, a među kojom je najvrjedniji hotel "Palace".

Zainteresiranost za kupnju potvrdio je Slobodnoj Dalmaciji sam Parčina, koji je u međuvremenu otkupio potraživanja austrijske agencije HETA, sljednice Hypo banke koja je imala založno pravo, koje je nakon otkupa u studenome 2018. uknjižio na ime svoje tvrtke "Justitium maris", osnovane iste godine.

- Potraživanja od HETA-e sam otkupio zato što želim kupiti kompleks u Kaštelima, uložiti 40 milijuna eura u obnovu i dogradnju, staviti hotel u funkciju i zaposliti 150 ljudi – kaže Parčina o svojim planovima, dodajući da bi se radilo o hotelu sa četiri ili pet zvjezdica, a imao bi do 350 soba.

Obnova se odnosi na jedini preostali objekt, staru zgradu "Palacea" s 230 soba, zaštićenu kao spomenik kulture, uz koji bi se izgradila i nova zgrada. Budući da je površina kompleksa u Kaštel Starom, smještenog na samoj obali, oko 38.000 kvadrata, dopuštena je veća izgrađenost od postojeće.

- Već sam u hotelijerstvu. Uz "Luxe", koji je u funkciji deset godina, u pripremi je još jedan hotel u Splitu, na kojemu su radovi pri kraju, pa bih kupnjom kompleksa u Kaštelima želio proširiti tu djelatnost – veli Parčina, koji je u međuvremenu, kaže, ulagao i u nekretnine koje sada iznajmljuje.

Ranijih godina Jozo Parčina javnosti je bio poznat i kao vlasnik tvrtki za priređivanje igara na sreću na automatima po Dalmaciji i Istri, a taj biznis ugasili su mu poreznici i Vlada 2016. godine.

Ako uspije kupiti imovinu "Kaštelanske rivijere", Parčina je procijenio da bi od trenutka kad sve bude "jedan kroz jedan" i spremno za radove trebale do tri godine da se ulaganje realizira. Imovina će se prodavati u stečajnom postupku preko Financijske agencije (FINA) pa je jasno da će nekretnine dobiti onaj tko plati više. U slučaju da to bude netko drugi, Parčina će kao prvi upisani razlučni vjerovnik imati prednost namirenja svoga potraživanja. Osim toga, sve do završetka dražbe Parčina ima mogućnost izjaviti da kupuje nekretninu i prebija svoju tražbinu utvrđenom cijenom nekretnina.

