Povjerenstvo za postupanje s vozilima na proljeće kreće u akciju

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Popis “automobila koji se ne koriste u prometu” na uvid je Gradu dostavilo Povjerenstvo za postupanje s vozilima, a u “akciju” krenut će se na proljeće.



– Stari su to automobili koje ljudi napuste na zelenim površinama ili jednostavno najčešće ostave na parkirališnom mjestu, i to nakon što im skinuli tablice – objašnjavaju nam komunalni redari, koji su zaduženi da vlasnike takvih vozila prvo upozore da su ih sami dužni ukloniti, i to u roku od tri dana. Ne naprave li to, slijedi daljnja procedura.



– Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalno redarstvo dužno obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i skladištenja, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi. Iznimno, neispravno vozilo koje vlasnik ne ukloni s javne površine, a u takvom je stanju da nije za popravak, bit će, na vlasnikov trošak, odmah odvezeno na reciklažu – objašnjavaju u Gradu, pa dodaju kako, osim dotrajalih, oštećenih u sudaru, neregistriranih i neispravnih automobila, s javnih površina uklanjaju i lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, kao i “plovne objekte”, u koja, među ostalim, spadaju i podmornice. Nisu, međutim, dosad uklanjali nijednu, a i broj napuštenih vozila s godinama se smanjuje.



– Prije petnaestak godina godišnji nam je prosjek bio 1500 vozila, a najviše smo vozila odvezli iz centra grada. Danas je taj broj ipak nešto niži jer, primjerice, sve rjeđe ljudi ostave auto na parkingu u prvoj zoni i ne vrate se po njega – kažu komunalni redari, pa dodaju kako se veći broj tako ostavljenih vozila s vlasnicima povezao preko broja šasije, pa su u konačnici, iako su to izbjegavali, njihov odvoz morali platiti.

A nakon što se vozilo ukloni, bilo o trošku vlasnika ili Grada, odlučiti se mora što će se s njim napraviti. Tada u prvi plan dolazi nedavno osnovano Povjerenstvo za postupanje s vozilima, čija je zadaća “utvrđivanje popisa vozila koja se više ne koriste u prometu ili su uklonjena s javnih površina radi procjene stanja vozila od strane službenog procjenitelja”. Nakon što se automobili procijene, povjerenstvo gradonačelniku predlaže kako da s njima postupa. Dva su glavna načina, a to je odvoz automobila na CIOS ili pak na skladište Zagrebparkinga na Velesajam. Stara vozila mogu se, s druge strane, bez problema držati na privatnom posjedu, točnije u vlastitom dvorištu, koje mnogi Zagrepčani nemaju. Domišljat je, stoga, prije nekoliko godina bio gospodin iz Svete Klare, koji je svoje Škodu i Opel “ogradio” natpisima na kojima je svima objasnio kako su njegovi automobili registrirani i u voznom stanju te je zamolio da ih se ne dira. Jer osim komunalnih redara, koji su lako mogli procijeniti da ih se mora odvesti s obzirom na to da nisu imali registarske pločice, pregledavati su ih dolazili i oni koji se bave prodajom sekundarnih sirovina.