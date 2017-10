Posebna regulacija prometa zbog blagdana Svih svetih

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zbog blagdana Svih svetih od subote pa do 2. studenog na snazi će biti posebna regulacija prometa u Zagrebu.

I ove godine, kao i ranijih godina, u zonama groblja na snazi su uobičajeni režimi ograničenja prometa, tako da je pristup u te zone omogućen samo vozilima ZET-a, TAXI vozilima, vozilima invalida i onima s posebnom dozvolom.

ZONA MIROGOJ

Od subote 28.10., do utorka 31. 10., i četvrtak 2.11. 2017. godine od 7:30 do 21:00 sati:

Uvodi se zabrana prometa motornim vozilima osim redovnih autobusnih linija ZET – a, taksi vozila i vozila s posebnom dozvolom Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea.

U srijedu 1. 11. 2017. godine, od 7.30 do 21.00 sati:

- zabrana prometa uspostaviti će se u Aleji H. Bollea, Mirogojskom od Rockefellerove do

Aleje Hermana Bollea, te Remetskom cestom i Kamenitim stolom, za sva vozila osim vozila ZET-a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.



- prijevoz autobusima biti će iz Bijeničke ulicom H. Bollea do polaznog stajališta kod mrtvačnice i Mirogojskom u povratku, a autobusi za Krematorij će se zaustavljati na autobusnom stajalištu uz arkade, te će nastaviti Mirogojskom preko Remetske do Krematorija.



- promet autotaksi vozilima do Mirogoja biti će dozvoljen samo iz smjera Mirogojske i ulicom H. Bollea u smjeru Bijeničke.



- autotaksi vozilima zabranjeno je skretanje lijevo Remetskom cestom iz smjera Krematorija prema arkadama na Mirogoju. Iz smjera Krematorija, u zoni raskrižja Remetska/Mirogojska obavezno je kretanje ravno – u smjeru prema jugu.



- autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom moći će se kretati Remetskom od Mirogojske do

južnog ulaza u parkiralište kod Krematorija te kroz parkiralište prema sjeveru, a vozila iz

pravca sjevera (Kameniti stol) moći će ući na sjeverni ulaz parkirališta.

ZONA KAPTOL

Od subote, 28. 10. do srijede 1. 11. 2017., od 7.30 do 21.00 sati, uspostavit će se zabrana prometa u Ulici Kaptol.

U srijedu 1.11.2017., od 07,30 do 21,00 sati uvodi se jednosmjeran promet ulici Nova Ves, od Vrančićeve do Degenove, u smjeru prema jugu. Lijevo skretanje iz Ribnjaka u Degenovu biti će zabranjeno.

ZONA SREBRNJAK

U srijedu, 1. 11. 2017., od 7.30 do 21.00 sat, uvest će se slijedeća ograničenja:

Zabrana prometa uspostaviti će se Bijeničkom od Srebrnjaka do Laščinske kbr.144, te Laščinskom, od Laščinskog Borovca do Bijeničke.

Jednosmjeran promet uvodi se u Bijeničkoj, od Aleje H.Bollea do Srebrnjaka (smjer sjever), kao i u ulici Srebrnjak od Bijeničke do kružnog toka na Petrovoj.

Desno skretanje iz kružnog toka kod Petrove u ulicu Srebrnjak biti će zabranjeno.

Zabranjuje se parkiranje na Bijeničkoj od Aleje H. Bollea do ul. Srebrnjak.

ZONA MIROŠEVEC

U subotu i nedjelju 28. i 29. 10. i u utorak 31.10.2017. godine od 07,00-20,00 sati uvodi se zabrana prometa u Aleji tišine osim za vozila ZET-a i autotaksi vozila.

U srijedu 1. 11. 2017., od 07.30 do 20.00 sati, uvest će se slijedeća ograničenja:

Zabrana prometa uvodi se u R. Kolaka od Ljubijske do Grižanske, u Grižanskoj, od ul. M. Deanovića do R. Kolaka, Novačkom od Potočke do ulice Pesteri, u Aleji tišine, Mirnoj ulici, Mramornom prilazu, u zoni raskrižja Oporovečka, R. Kolaka, Grižanska, te na raskrižjima svih ulica koje izlaze na Grižansku između Malekove i R. Kolaka, osim za vozila ZET-a, auto taksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

ZONA MARKOVO POLJE

Od subote, 28. 10. u 07:00 do utorka, 31. 10. do 20:00 sati i u četvrtak, 2. 11. 2017. godine od 07:00 do 20:00 sati uvodi se jednosmjerni promet u Aleji Mira u smjeru istoka (od Zlatarske u smjeru Vugrovečke) za sva vozila osim ZET-a.

U srijedu 1. 11. 2017. od 06.00 do 20.00 sati uvodi se zabrana prometa Vugrovečkom od Varaždinske do groblja Markovo polje i u Aleji mira.

Pristup u zone zabrane i ograničenja prometa biti će omogućen samo vozilima ZET-a, TAXI, vozilima invalida i vozilima s posebnim dozvolama.