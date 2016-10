Porezno rasterećenje i pojednostavljenje sustava odmah nakon kraće javne rasprave

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Tehnički ministar financija Zdravko Marić u utorak je izjavio da je prvi fokus porezne reforme rasterećenje u sustavu poreza na dohodak i dobit, za što smatra da će utjecati na proširenje porezne baze i stimulirati gospodarstvo, a vjeruje i i da će biti dovoljno vremena za javnu raspravu o poreznoj reformi.

"Investitorima i postojećim gospodarstvenicima u Hrvatskoj sigurno će biti dobra vijest pojednostavljenje poreznog sustava, ali isto tako i određeno porezno rasterećenje", kazao je Marić novinarima na marginama gospodarske konferencije u organizaciji Jutarnjeg lista i Američke trgovinske komore u Zagrebu.

Podsjetio je da je već nekoliko puta govorio o tome, ali bez ulaženja u detalje.

"Prvi fokus poreznog rasterećenja je tzv. izravno oporezivanje, prije svega u sustavu poreza na dobit i poreza na dohodak. To je dobra vijest za poduzetnike i građane, a u konačnici to je jedna od mjera za koju smatramo da će utjecati na proširenje porezne baze i na stimuliranje gospodarske aktivnosti", rekao je Marić.

Paralelno s time, a na tragu pojednostavljenja poreznog sustava, za investitore i poslovnu zajednicu, Marić najavljuje puno mjera za olakšanje njihova poslovanja, uklanjanje brojnih barijera, koje su identificirane na centralnoj i lokalnoj razini.

Na upit novinara hoće li se stići provesti porezna reforma do početka iduće godine, Marić je izrazio otpimizam.

"Dobra je vijest da formiranje Vlade ide vrlo brzo nakon formiranja Sabora. Rok je vrlo kratak, ali je izvedivo. Učinit ćemo sve da to tako bude", istaknuo je Marić, kazavši da treba obaviti konzultacije na razini buduće vlade te saborsku proceduru.

"Očekujem da ćemo imati vremena ili barem stvoriti određeni prostor da napravimo kratku javnu raspravu, jer je riječ o sveobuhvatnoj poreznoj reformi i uvijek je dobro čudi dodatna mišljenja", ocijenio je Marić.

Kako je dodao, vjerojatno će neka porezna rješenja biti pozdravljena, dok neka neće, no ocijenio i da treba pozitivno gledati na poreznu reformu.

Odgovarajući na upit novinara, Marić je kazao i da nije vidio velikih razmimoilaženja s Mostom u vezi porezne reforme.

Grčić: Obećanja su velika, treba ih i ispuniti

Od nove vlade svi očekuju paket porezne reforme, pa i smanjenje PDV-a, poreznog opterećenja na plaće i poreza na dobit, što su sve zahtjevne mjere i sigurno će doprinijeti većoj konkurentnosti, dohotku i osobnoj potrošnji, ali su i dodatni izazov za državni proračun, kazao je u utorak Branko Grčić, saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar regionalnog razvoja i EU fondova.

Grčić je to kazao na marginama Gospodarskog foruma odgovarajući na pitanja novinara što očekuje od nove vlade i njenog programa.

"Obećanja su velika u vezi paketa porezne reforme, koja je i dodatni izazov za državni proračun. Kada bi gledali trenutno stanje proračuna, to možda i ne bi bilo previše, i kada ne bi znali za sve one izazove koje stoje pred vladom", kazao je Grčić.

Među izazovima koji stoje pred vladom izdvojio je dug u zdravstvu veći od 3 milijarde kuna, rizik arbitraže između Ine i Mola te dug veći od 3 milijarde kuna o ugovoru o plinskom biznisu, a tu su, po njemu, i drugi rizici, poput povećanja plaća u obrazovanju, što će godišnje koštati gotovo 2 milijarde kuna.

"Veliki izazov je i obećanje o 180 tisuća novih radnih mjesta u mandatu nove vlade i svi ćemo pomno pratiti hoće li se to dogoditi, a i najava rasta gospodarstva do 5 posto je zaista visoka. Mada zaista želim novoj vladi, Hrvatskoj i građanima da to ostvarimo jer bi to značilo i bolji standard, ipak sam malo oko toga sumnjičav", ocijenio je Grčić, dodajući da je pred novom vladom svakako veliki posao te da oporba očekuje da će sva obećanja iz predizborne kampanja biti realizirana mada to neće biti lako.

Na pitanje vjeruje li da će se na vrijeme pripremiti prijedlog proračuna i može li se do 1. siječnja iduće godine pokrenuti najavljena porezna reforma, Grčić je odgovorio da ne bi procjenjivao je li moguće, nego da se to mora napraviti.

"Ako ste nešto najavili, onda ćete to i napraviti. Olakšavajuća okolnost za vladu je što se, koliko sam shvatio, smanjenje PDV-a ipak odgađa za godinu dana, ali zato očekujem da će već od 1. siječnja na snagu stupiti izmjene zakona o porezu na dohodak i da će građani imati veće plaće temeljem toga", istaknuo je Grčić.