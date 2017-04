Porezna uprava predstavila novi portal za poduzetnike, a uskoro ih uvodi i za građane: Evo što sve dobivate novom uslugom

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Porezna uprava (PU) u utorak je predstavila jedinstveni portal svih usluga koje nudi za poduzetnike, sada u širem rasponu, a od sredine lipnja njezine usluge bit će dostupne i građanima koji to žele.

Jedinstveni portal Porezne uprave sadrži sve informacije o poreznim obveznicima, kojima upravljaju službenici Porezne uprave te prema načelu one-stope-shopa osigurava poreznim obveznicima dostupnost velikog broja e-usluga. Taj portal tako postaje središnje mjesto na kojem porezni obveznici mogu pristupati svim elektroničkim uslugama koje Porezna uprava nudi.

Kako je istaknuo državni tajnik u Ministarstvu financija Željko Tufekčić na predstavljanju portala, time se proširuje raspon usluga koji će biti na raspolaganju poduzetnicima, a novina je da se e-usluge uvode i za građane.

"Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava ovim projektom daje doprinos digitalizaciji društva, povećanju učinkovitosti rada državne uprave i povećanju konkurentnosti društva i gospodarstva. Porezna uprava se snažno otvara prema poreznim obveznicima i povećava transparentnost", izjavio je Tufakčić.

Jedinstveni portal omogućava pristup svim sadašnjim e-uslugama iz sustava ePorezna, ali i niz novih, primjerice podnošenje određenih zahtjeva Poreznoj upravi, dostava obrasca zahtjeva za povrat i preknjiženje poreza i doprinosa, dostava obrazaca vezanih uz prijavu poreza na dohodak (DOH, ZPP-DOH, P-PPI i DOH-Z), dostava obrazaca za povrat PDV-a i trošarina (obrazac P-DIP), korisnički pretinac ili web-servisi za izravno G2B spajanje na e-usluge.

Ravnatelj Porezne uprave Zdravko Zrinušić istaknuo je da Porezna uprava postaje ured bez papira, najavivši da će usluge za e-građane biti dostupne od sredine lipnja.

"Ovo je prvi međukorak prema onome što namjeravamo u budućnosti ostvariti, a to je da završimo cijeli proces uspostave ureda bez papira. U ovome času to zasigurno nije moguće zbog korisnika. Danas su to gospodarstvenici, a sutra, negdje od sredine šestog mjeseca, to će biti naši građani koji to žele. Mi smo stvorili pretpostavke; u smislu da ne morate imati troškove prijevoza, poštarine i svega drugoga, nego iz topline svoga doma da uputite određeni zahtjev našem informacijskom sustavu putem svog kompjutora, a Porezna uprava će taj zahtjev obraditi i povratno vam javiti", izjavio je Zrinušić.

Jedinstvenom portalu Porezne uprave poduzetnici će i dalje pristupati na isti način kao i dosad, a građanima se omogućuje pristup povezivanjem sa sustavom e-Građani tj. korištenjem NIAS vjerodajnica bez potrebe za dodatnom registracijom.

Po Zrinušićevim riječima, građanima će pristup biti omogućen putem, primjerice nove osobne iskaznice koja ima digitalizirani čip ili putem tokena poslovne banke ili sličnim instrumentima koji sadrže elemente provjere.

Jedinstveni portal razvijen je tijekom projekta "Jačanje kapaciteta hrvatske Porezne uprave na području pružanja usluga korisnicima (G2B) kroz konsolidaciju IT sustava", a financiranog u sklopu EU IPA 2013 programa za Hrvatsku. Projekt je vrijedan gotovo 650.000 eura, od čega su 90 posto sredstva Europske unije, a ostatak je iz državnog proračuna.

Zrinušić uvjeren da neće biti dupliranja poreza na nekretnine i građevinske rente

Upitan je li, uz porez na nekretnine koji će se primjenjivati od početka iduće godine, građevinska renta novi namet za građane, Zrinušić je poručio kako taj novi zakon o komunalnom gospodarstvu, koji izrađuje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ne bi trebalo miješati sa zakonom o porezu na nekretnine u smislu kompenzacije za komunalnu naknadu.

"Nadam se da će oni koji predlažu taj zakon i svi drugi koji sudjeluju u tom procesu biti razboriti u smislu vaganja tih odredbi zakona i da nema i uvjeren sam da neće biti dupliranja", rekao je Zrinušić.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević jutros je poručio da nema novih nameta niti novih poreza.

Komunalna naknada se ukida i transformira u porez na nekretnine. Nekada je postojao komunalni doprinos koji se plaćao prilikom ishođenja akta za gradnju, a sada njega razbijamo na dvije stavke - renta i doprinos za gradnju komunalne infrastrukture. Pritom zbroj te dvije naknade ne može nikako biti veći nego je sada komunalni doprinos, kazao je uz ostalo Kušćević na Hrvatskom radiju odgovarajući na pitanja vezanu uz novi zakon o komunalnom gospodarstvu, koje priprema Ministarstvo.