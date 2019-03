Plenković donio odluku o ministrici Žalac

Foto: Patrik Macek / Pixsell

"Ja izražavam žaljenje zbog toga što se dogodila prometna nesreća u kojoj je sudjelovala ministrica Žalac. Najvažnije je da je djevojčica, koju je ministrica udarila autom, dobro, da je u Osijeku dobila svu potrebnu skrb, da će se dobro oporaviti i neće imati nikakvih posljedica", rekao je Plenković, a piše N1.

"Što se tiče vozačke dozvole koja nije bila produljena, to je propust, svojevrsni nemar, to nije kazneno djelo, to je prekršaj. Ministrica je platila kaznu i ona će izvaditi novu vozačku dozvolu. Kao što znate, vozačke su nekad trajale do 65. godine", rekao je Plenković.

>>FOTO: Ministrica Žalac premijeru ponudila ostavku

"Ministrica i ja smo u kontaktu od 30 minuta nakon što se to dogodilo u subotu ujutro. Razgovarali smo više puta, jutros je došla i ja sam je primio, ponudila je svoj mandat na raspolaganje. Prepustila je odluku meni, spremna je prestati biti ministrica, međutim, ja sam razmišljao o ovome od subote i jučer i danas, smatram da po načelu razmjernosti ovo što se dogodilo s prometnom nesrećom u okolnostima moglo dogoditi nekome drugome. Propust s produljenjem vozačke dozvole nije vrsta propusta za koji bih ja od nje tražio da podnese ostavku", rekao je Plenković.