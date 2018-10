Pazite se prijevara na internetu: U tri klika 'dobila' vaučer od 300 eura

Foto: Getty Images

Unatoč brojnim upozorenjima o internetskim prijevarama i nužnosti zaštite osobnih podataka još uvijek ima onih koji smatraju da će sudjelovanjem u raznim nagradnim igrama ili "lajkanjem" na određenim stranicama na internetu, odnosno na društvenim mrežama u samo nekoliko klikova doći do poklona ili novca. Da je to tako, pokazalo se u II. policijskoj postaji u Donjem gradu u ponedjeljak poslijepodne kad su u samo sat vremena čak tri Osječanke došle prijaviti internetsku prijevaru na koju su nasjele preko Facebooka. Jedna od njih odlučila je ispričati svoju priču za primjer drugima kako ne bi ponovili njezinu pogrešku i eventualno ostali kratkih rukava zbog vlastite nepromišljenosti, piše Glas Slavonije.

- Na profilu sam vidjela stranicu banke čiji sam komitent i nudili su vaučer od 300 eura ako stranicu označim sa ‘sviđa mi se‘, podijelim je i potom u privatnu poruku napišem naziv banke. Sve sam to učinila i dobila sam poruku da sam jedan od 25 odabranih dobitnika vaučera te da trebam fotografirati osobnu iskaznicu s obje strane i još napraviti ‘selfie‘ dok u ruci držim osobnu iskaznicu. I to sam učinila, zadovoljna što ću bez pol‘ muke doći do vrijednog vaučera za koji je rečeno da se može unovčiti u poslovnici banke - kaže naša sugrađanka.

Međutim, nakon nekog vremena shvatila je da je to sve malo čudno i da možda taj profil na Facebooku, odnosno stranica i nije službena stranica banke. Kad je vidjela što sve ljudi pišu u rubrici "osvrti", kaže, umalo se onesvijestila vidjevši da drugi potvrđuju kako je riječ o čistoj prijevari, odnosno spamu. Istovremeno na status koji je njoj zapeo za oko javilo se više od tisuću građana koji su ondje upisivali naziv banke kao što je traženo. Ona je pak postupila prema uputama i naziv banke upisala u inboks, a nakon što im je poslala fotografije osobne iskaznice i svoju kako je drži u ruci, više nikakvu poruku nije dobila.- Tad sam shvatila da sam nasjela na prijevaru i nisam znala u prvi trenutak što bih učinila. No već nakon sat vremena našla sam se u policijskoj postaji u Donjem gradu i iznenadila sam se vidjevši ondje dvije žene koje su mi rekle da su ondje zbog istog razloga - rekla je Osječanka (koja je željela ostati anonimna).Nakon što je ispričala što se dogodilo, kaže, policajac joj je rekao da je lako mogla ostati bez cjelokupne ušteđevine, ali i imovine. Stoga joj je sugerirao da odmah svoju osobnu iskaznicu poništi, što je i učinila ne samo ona nego i ostale dvije stranke koje su došle prijaviti prijevaru.

Dan poslije pozvana je na izradu nove osobne iskaznice i kaže kako joj više neće pasti na pamet učiniti išta slično.- Nikada ne igram takve nagradne igre jer jednostavno čak više ne vjerujem u njih, nego što smatram da bih nešto dobila. Ovo mi se činilo u prvi trenutak vjerodostojno, jer sam vidjela logo banke i nisam niti sanjala da bi mi se što loše moglo dogoditi. Nažalost, prevarila sam se i sreća je što sam brzo reagirala i otišla u policiju, a situaciju sam opisala i u poslovnici banke - priča Osječanka, savjetujući svima da nipošto ne nasjedaju ni na kakve nagradne igre, odnosno situacije gdje se preko računala traže osobni podatci poput OIB-a, adrese i sl.