Osniva se CSI za hranu: U laboratoriju će se testirati je li izvorno hrvatsko - doista hrvatsko

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sir, kulen, pršut, čokolada, pekmez, vino, kava, mlijeko - police trgovina pune su proizvoda koji nose oznaku Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta.

Laboratorij kojim bi se utvrdilo je li to stvarno tako - zasad ne postoji. No to bi se moglo promjeniti.

Nalaze li se u izvornom hrvatskom maslinovu ulju grčke masline ubuduće će provjeravati hrvatski CSI za hranu, piše RTL.

Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Agronomski fakulteteuropskim novcem dogodine bi trebali napraviti i opremiti Centar za sigurnost i kvalitetu hrane. Tamo će se temeljem izotopne analize po prvi puta u Hrvatskoj utvrđivati je li proizvod doista domaći te iz kojeg dijela zemlje potječe.

"Svaka regija, svako područje, ima zapravo jedinstveni prirodni barkod, odnosno karakterističan omjer izotopa karakterističnih elemenata poput kisika, vodika i ugljika iz organske komponente koji onda zapravo nedvojbeno pokazuju da je proizvod uzgojen upravo na tom području", objašnjava zamjenica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Sandra Šikić.

To se posebno odnosi na 80 proizvoda koji nose oznaku 'Izvorno hrvatsko' poput traminca iz Iločkih podruma. Vino je posebno upravo zbog podneblja.

"Upravo ta oznaka izvornosti nam govori i znači ta dodatna kontrola može potvrditi to da je naš traminac upravo proizveden od grožđa ubranog sa ovog područja", kaže glavni enolog Iločkih podruma Vera Zima.

Oznake dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora a Centar će, kažu, imati dvostruku ulogu: "Ovime će se poboljšati kontrola kvalitete hrane na dobrobit potrošača dok će s druge strane i proizvođači biti zaštićeni od mogućih krivotovorina", poručuje Martina Sokač Saraga iz Hrvatske gospodarske komore.

Konačni rezultat natječaja za projekt u sklopu EU fondova očekuje se do kraja ove godine. Ukoliko bude odobren, izgradnja Centra počela bi početkom iduće godine.