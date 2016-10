Osječani se bune: Ne želimo mi financirati one koji su otišli u Irsku zarađivati

Foto: Marko Mrkonjić / Pixsell

- Zašto bismo mi koji smo ostali u Osijeku financirali one koji su otišli u Dublin (ili neki drugi irski grad) - zarađivati? “Potrošnja budžeta na krivu stranu. Meni ne treba tih 500 kuna, ali hajde s tih 500 kn sufinancirajte ostanak. Zar nije veća hrabrost ostati unatoč svemu, a ne otići?”

To je samo jedna među mnogim negativnim reakcijama kojima su tijekom jučerašnjeg dana zasute društvene mreže, internetski forumi i komentari ispod tekstova koji govore o odluci osječkog gradonačelnika Ivana Vrkića o subvencioniranju avionskih karata na blagdanskom čarter-letu Dublin - Osijek - Dublin, piše Glas Slavonije.

Gradonačelnik je Vrkić, kako je sam rekao, u dobroj volji objavio vijest kako će Grad Osijek subvencionirati avionsku kartu do Osijeka onima koji su na privremenom radu u Dublinu.

- Ovo mi je prilika da obavijestim svoje sugrađane koji su, ja se uzdam, na privremenom radu u inozemstvu, dakle one koji su u Dublinu, da će Grad pripomoći i subvencionirati, ali samo one koji će za Božić doći u Osijek. Karta košta približno 2500 kuna, a pet stotina kuna platit će Grad. To je ukupan iznos na razini od nekih stotinu tisuća kuna. Meni je ovo prilika da javno kažem kako je to stimulacija našim ljudima da drže bolju vezu sa svojim gradom, da učinimo da ti povratci budu, da tako kažem, učestali. Ali ono što je najvažnije, ovo radimo zbog toga da vezu sa svojim gradom i domovinom ne prekinu, u krajnjoj namjeri i želji da se što prije vrate u svoj Osijek - objasnio je svoju odluku Vrkić.