Oprez, za ovo vas mogu kazniti, pogotovo ako ste u jednoj županiji

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Općina Legrad odlučila se ozbiljnije obračunati s nemarnim vlasnicima zemljišta koji ne uređuju svoje parcele, a takvih je na području općine sve više, piše Podravski.hr.

Stoga je na općinskim internetskim stranicama objavila vijest kako takvim vlasnicima komunalni redar više neće slati opomene i upućivanje na košnju zemljišta, već odmah kazne u kojima će biti naveden rok za uređivanje zemljišta.

– Ako nakon proteka zadanog roka vlasnici zemljišta i dalje ne urede zemljišta, Općina Legrad angažirat će treću osobu koja će urediti zemljišta te račun poslati vlasnicima zapuštenog zemljišta – poručuju iz Općine Legrad. Također, mole vlasnike da održavaju svoje parcele te upozoravaju na općinski komunalni red:

– Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade, neizgrađena građevinska zemljišta i druge slične površine koje su vidljive s javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju održavati i obrađivati sukladno njihovoj namjeni i na taj način doprinositi uređenju naselja, kažu u Općini. Kazne iznose 500 kuna. Ove godine još nije napisana niti jedna kazna, doznajemo od općinskog načelnika, no prijašnjih je bilo nekoliko i ove godine kreću u još ‘žešću akciju’.

– Svake godine jedni te isti ne uređuju svoja zemljišta i onda to ružno izgleda pa smo odlučili ubrzati proceduru. Odmah ide kazna 500 kuna, a ako u roku od 8 dana ne urede zemljišta, uredit ćemo mi, po trećoj osobi, našem komunalnom poduzeću ili nekom drugom, i vlasniku poslati račun – rekao je Ivan Sabolić.

No, stvar je mnogo kompliciranija ako je nekretnina u vlasništvu više osoba, no Općina će i tome doskočiti. Na takav slučaj naišli smo u Kutnjaku kod Legrada, a na ruglo koje mu oštećuje kuću upozorio nas je Nevenko Ferenčak.

– Već osam godina ovo imanje nitko nije pokosio. U dvorište mi dolaze zmije, štakori i razne druge štetočine. Badava ja to tu sa svoje strane prskam kad susjedi svoje ne kose. Morao bih mijenjati krovište na kući, ali zbog ovoga rugla ne mogu. Kad se jako naljutim, sve ću to srušiti jer mi je već svega dosta – rekao je Ferenčak. Dodaje i da ne zna kome bi se više obratio da to održava jer ne zna tko je to naslijedio nakon smrti bivšeg vlasnika.