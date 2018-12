Od iduće godine pojeftinjuju automobili, ali ne svi

Foto: Vjeran Žganec Rogulja / Pixsell

Od iduće godine mijenja se i način obračuna trošarina na automobile. Riječ je o posebnom porezu na motorna vozila koji plaćaju vlasnici automobila, a koja se prvi put registriraju u Hrvatskoj - bilo da je riječ o novom ili rabljenom vozilu. Odgovorni uvjeravaju da će trošarine za većinu vozila pojeftiniti. Hoće li doista iduća godina biti povoljnija za kupnju automobila - istražila je Ivanka Bukulin.



Kako javlja HRT, Anto Ravnjak kupio je prije četiri godine rabljeni automobil od ovlaštenog trgovca u Njemačkoj. Nije požalio što je prevalio toliki put jer da ga je kupio u Hrvatskoj, platio bi više.



"Nakon toga sam dobio uplatnicu ..sveukupno 4700 kuna", govori Ravnjak.



Da je automobil kupio ove godine ili to ostavio za iduću, za trošarine bi izdvojio i manje. Od Nove godine ponovno se mijenja način izračuna trošarina. No, što se tiče vrijednosne komponente posebnog poreza za automobile do 150 tisuća kuna ona ostaje ista - 0 kuna.



"Nova godina donosi promjene samo onima koji će kupovati automobile koji su skuplji od 150 tisuća kuna, za one jeftinije neće se promijeniti ništa. A i oni koji su između 150 i 200 pojeftinit će tisuću kuna", naglašava Robert Špiranec, glasnogovornik Mazda Motors Croatia.



Što je automobil skuplji, ušteda na trošarini od Nove godine bit će veća. Ipak, u budućnosti će se mijenjati ekološka komponenta poreza jer prelazimo na novi način mjerenja ispušnih plinova.



Stručnjaci i dalje upozoravaju, trošarine su prevelik teret za naše potrošače.