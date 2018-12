Nova Vladina mjera: 10.000 kuna neoporezive naknade za novorođenče

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Zaposlenici koja rodi", naveo je Marić, "njen poslodavac ima mogućnost i pravo, isplatiti nagradu za novorođenče. Neoporezivi iznos su 3.362 kune. No mi taj iznos, s ovim novim Pravilnikom, dižemo za tri puta i iznosi 10.000 kuna", najavio je ministar financija u razgovoru za HTV.



Pravilnik će biti objavljen u srijedu, 2. siječnja 2019., stupa na snagu u četvrtak, 3. siječnja, a primjenjiv je od danas, dodao je.



Osvrnuvši se na godinu koja je na izmaku ministar financija Marić rekao je kako je zadovoljan nastavkom trenda smanjivanja javnog duga, koji je u tri godine smanjen za 10 postotnih bodova. Očekuje da će ove godine ukupne kamate pasti ispod 9 milijardi kuna. Primjerice, podsjetio je, u 2015. godini bile su 12 milijardi kuna.



"Od 2015. smanjili smo troškove kamata za više od četvrtine. Plaćamo niže kamate. Posebno sam zadovoljan onim što smo napravili za autoceste i ceste. Za više od trećinu smanjili smo njihove kamate - više od 400 milijuna kuna", rekao je ministar Marić, istaknuvši da one ostaju u "hrvatskim rukama".



Osvrnuvši se na dugove u zdravstvu rekao je da preraspodjela novca u Ministarstvu zdravstva ne može biti rješenje problema.



"Zadovoljan sam da smo uspjeli smanjiti rokove plaćanja, pogotovo državnih, na godinu dana. Volio bih vidjeti jesu li se ti smanjeni rokovi plaćanja reflektirali na smanjenoj cijeni u nabavi lijekova", kazao je Marić.



Naglasio je kako se mora primjenjivati kombinacija mjera na prihodnoj i troškovnoj strani proračuna zdravstva.



"Dali smo doprinos kroz treći krug poreznog rasterećenja, digli smo proračun za zdravstvo za 1 postotni bod, oko 1,350 milijardi kuna, no to neće biti u potpunosti dovoljno", ocijenio je, zaključivši da zdravstveni sustav mora biti financijski održiv.