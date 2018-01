Nije samo sporan kebab: Fosfat se godinama upotrebljava u prehrani, koliko je štetan?

Foto: picture alliance / Robert Schlesinger/DPA/PIXSELL

O ovoj sočnoj poslastici diljem Europe burno se raspravlja mjesecima. Sporan je sastojak koji se dodaje u meso - fosfat.



Koliko je točno fosfat bezopasan - tema je zbog koje su se ukrstila koplja u Europskom parlamentu - socijaldemokrati i zeleni tražili su nov način izrade kebaba i manju količinu fosfata u mesu.



Umjesto da se govori da EU zabranjuje kebab, mediji i tvrtke trebali bi pitati zašto Europska komisija dopušta da hrana bude nezdrava i loša - o tome se ovdje radi, poručio je Danac Christel Schaldemose, Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu.



Za samo tri glasa zabrana kebaba - nije prošla. I to na zadovoljstvo proizvođača koji smatraju da su priču o fosfatima pokrenuli lobiji velikih kompanija koje obroke brze hrane, u primjerice Njemačkoj, prodaju za 9 eura, dok je cijena kebaba oko 5 eura. Stanovnici Njemačke dnevno pojedu i do tri milijuna porcija, piše HRT.



Proizvođači kebaba zapošljavaju oko 200 tisuća ljudi u industriji vrijednoj 3,5 milijarde eura. No lepeza proizvoda u kojima se nalazi fosfat je još veća - uz to što sprečava izdvajanje vode iz smrznutih proizvoda upotrebljava se i kao emulgator.



"Ima ih zapravo u svoj prerađenoj hrani a najviše ih ima u gaziranim pićima odnosno soft drinks, ima u pecivima u mesima zapravo u svoj prerađenoj hrani", poručuje nutricionistica Dragana Olujić.



Objašnjava i zašto stručnjake zabrinjava fosfat: prekomjernim unosom fosfata dolazi do tog disbalansa u omjeru kalcija i fosfora zbog čega može doći do izvlačenja kalcija iz kostiju i zapravo izazivanja ozbiljnih zdravstvenih tegoba.



Fosfat se kao aditiv godinama upotrebljava u prehrambenoj industriji te ga, smatraju stručnjaci, neće zaustaviti zabrana konzumacije jednog proizvoda poput kebaba. Jedini način da ga u tijelo unesemo što manje je smanjivanje konzumacije prerađene hrane.