Neupućeni i pasivni: Čak 25.000 hrvatskih građana odbilo priliku da se riješe duga

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Nakon što je 2016. na snagu stupio Zakon o stečaju potrošača, odnosno institut osobnog bankrota, kao potpuna novost u Hrvatskoj, 1. siječnja 2019. on je doživio izmjene, kojima je uveden institut jednostavnog postupka stečaja potrošača, piše za Glas Slavonije Suzana Župan.

Njime se, a prema modelu "otvori, zatvori", iz mnoštva dužnih građana izuzimaju oni kojih je najviše, a s najmanjim dugovima i najmanjom (pokretnom) imovinom. No javnost još nije dobro apsolvirala Zakon o stečaju potrošača, a kamoli prvosiječanjsku novinu, tj. institut jednostavnog postupka, a vezi s kojim je Financijska agencija od početka ove godine do 27. svibnja građanima uputila više od 115.600 poziva na dostavu očitovanja jesu li za to da se on provede u njihovu slučaju. Zbog slabog ili nikakvog znanja ili interesa za taj postupak zaprimljena su samo 36.792 očitovanja potrošača, od kojih je u samo 10.902 slučaja potrošač suglasan s provedbom tog postupka.

Najviše je potrošača koji se uopće nisu očitovali, a čime se smatra da su suglasni s provedbom jednostavnog postupka. Od 115.600 onih koji su dobili poziv na dostavu očitovanja njih 80.845 (oni koji su izrazili suglasnost i oni koji se uopće nisu očitovali) ispunilo je uvjete za pokretanje postupka pred sudom, a među njima je i oko 17.200 Slavonaca. Opća je ocjena da je jednostavni stečaj potrošača slabo predstavljen, a građani kojih se on tiče neupućeni. Umirovljeni Đakovčanin Nedeljko Bulog, koji se godinama bori s ovrhama, nije bio pasivan, odazvao se na poziv, ali o postupku ne zna ništa, pa je uskratio suglasnost za njegovu provedbu.

- Dobio sam poziv na dostavu očitovanja o jednostavnom postupku. Otišao sam u savjetovalište u Osijeku i odbio jer ne znam ništa o tome. Nisam znao što me čeka. Mislio sam - ako prihvatim, sjest će mi na to malo imovine - kaže Bulog i dodaje da je isto učinio i njegov nećak. A da je prihvatio, jer ulazi u skupinu građana s dugom do 20.000 kuna i s pokretnom imovinom ne vrjednijom od 10.000 kuna, dug bi Bulogu bio brisan i pakao ovrha bio bi iza njega.

Kako navode u Financijskoj agenciji, ona svim potrošačima koji u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 20.000 kuna po osnovi glavnice i neprekidno su u blokadi duže od tri godine, preko pošte dostavlja poziv da se u roku od 15 dana očituju jesu li suglasni da se nad njihovom imovinom provede jednostavni postupak steĉaja potrošača. Jer ako sud utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 10.000 kuna, donosi rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka, a kojim će osloboditi potrošača od preostalih obveza.

Dugogodišnji stečajni upravitelj Zdravko Grubeša drži da je taj postupak slabo predstavljen.

- On je dobra zamisao i namjera, no slaba je informiranost o njemu. Istovremeno, radi se o velikom broju ljudi koji imaju osnove za ulazak u taj postupak. I k nama su se dolazili raspitivati što je uopće to. Prvi su put mnogi saznali za nj tek kada su dobili poziv. Neki poziv bace, a neki pitaju što da rade. Dio kaže - neće ništa poduzimati, neka sustav radi što hoće s tim. U svakom slučaju, riječ je o jednoj od boljih stvari koja je napokon donesena, da se duga riješi najveći dio najmanjih - kaže Grubeša.

Bulog kaže da bi sada, kada zna što je odbio, pristao na jednostavni postupak, no u Fini kažu kako za to sada nema mogućnosti jer je svojevoljno uskratio suglasnost za njega.

Podsjetimo, ako je vrijednost imovine potrošača veća od 10.000 kuna, sud donosi rješenje o otvaranju jednostavnog postupka, imenuje povjerenika, koji je dužan u roku od 12 mjeseci od otvaranja postupka unovčiti pokretnine, tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska i materijalna prava potrošaĉa. Limit od 10.000 kuna odnosi se na vrijednost pokretne imovine, ne i nekretnine. "Nakon unovčenja stvari i prava potrebnih za namirenje vjerovnika, sud će rješenjem zaključiti jednostavni postupak stečaja potrošaĉa te ga osloboditi preostalih obveza", navode u Fini.