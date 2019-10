'Ne odustajemo, idemo u štrajk 10. listopada ako Vlada ne da prihvatljivo rješenje'

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Ne odustajemo od našeg cilja, poručio je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec rekavši da će školski sindikati ići u najavljeni štrajk 10. listopada ako od Vlade ne dobiju prihvatljivo rješenje.



Mihalinec je u jutrošnjoj emisiji HRT-a U mreži prvog rekao da danas kreće razdolje od pet dana tijekom kojeg traje proces mirenja, u kojem očekuju "ispravljanje nepravdi".



- Ne odustajemo od našeg cilja, on je zacrtan, a to je 6,11 posto veći koeficijent složenosti poslova - rekao je Mihalinec.



- Ako u procesu mirenja dobijemo od Vlade nama prihvatljivo rješenje, mi ćemo to iskomunicirati s našim tijelima i tada neće biti štrajka. Ako neće doći u mirenju do toga, tada će biti štrajk pa ćemo opet razgovarati - rekao je Mihalinec.



Naglasio je da je visoka sprema u obrazovanju prema DZS-u najniže plaćena visoka sprema u Hrvatskoj.



Ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović rekao je da Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama nije nešto što je predmet kolektivnog pregovaranja, ali da su ipak sjeli sa sindikatima i razgovarali.



- Ne vidim potrebu za najavama štrajka, ovo su stvari koje socijalni partneri mogu riješiti međusobno. Kad gledate formu i pravo, mi ovdje govorimo o procesu koji je vezan isključivo za nešto što donosi Vlada jednostranima aktom i nije čak ni nužno pregovaranje - rekao je Aladrović.



Aladrović je poručio da razumiju potrebe učitelja, ali da je problem što svi dijelovi javnih i državnih službi ističu svoju specifičnost. U budućem razdoblju inzistirat će na horizontalnom povećanju plaća, kroz osnovicu, ne izdvajajući niti jedan segment kao bitniji ili manje bitan, dodao je. Aladrović je istaknuo kako je proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja u odnosu na 2016. godine povećan više od 2 milijarde kuna te da je velika većina troška otišla na plaće. Rekao je da moraju imati odgovoran stav prema kojem nikoga ne dovode u povlašteni ili podređeni položaj.



Glavni savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja Marko Košiček rekao je da su plaće učitelja i nastavnika u usporedbi s drugim javnim službama u zaostatku, no da dinamika ispunjenja zahtjeva ovisi o fiskalnoj mogućnosti proračuna.



- Štrajk nikome nije u interesu, ni sindikatima, ni učiteljima, ni ministarstvu niti Vladi - rekao je Košiček.



Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan rekla je da je Uredba od donošenja 2013. godine mijenjana više od 20 puta.



- Mi smo najviše zaostali u plaćama - rekla je Tuškan, dodajući da su morali najaviti štrajk jer je zaposlenicima dosta.



- Cijeli naš sustav je vrlo specifičan, vrlo odgovoran, najpotplaćeniji, i mi doista nećemo odustati dok se zahtjevi ne ispune - rekla je Tuškan. Poručila je da imaju podršku međunarodnih organizacija i kolega iz drugih zemalja, pa čak i iz privatnog sektora.