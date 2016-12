Most kreće u borbu za zamrzavanje plaća - zakon u proceduri već sutra?

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

N1 doznaje da je Most pripremio zakon kojim bi se zamrznule plaće državnih dužnosnika nakon smanjenja poreznog opterećenja na najviše plaće.

Kako doznaju, taj bi se zakon u saborskoj proceduri mogao naći već sutra.

Podsjetimo, porezna reforma, koja uključuje i izmjene Poreza na dohodak, kojim se smanjuje porezno opterećenje najviših plaća u Hrvatskoj. U njih spadaju i dužnosničke plaće, a Most navodi da oni ne žele da se to primijeni i na saborske zastupnike.

Most je već ranije najavio da će zakon o zamrzavanju plaća dužnosnika staviti u saborsku proceduru. Iz HDZ-a su rekli da neće podržati taj prijedlog zakona, što jepotvrdio i sam premijer Andrej Plenković.

HNS-ov zastupnik, Goran Beus Richembergh, pak, kazao je da će HNS taj zakon načelno podržati, ali pod jednim uvjetom. "Da to znači pad Vlade. Ako HDZ nije u stanju voditi Vladu i tražiti većinu od oporbe, onda to mora značiti odlazak, pad Vlade. Isto vrijedi i za obratno, za Most", rekao je Beus Richembergh za N1.