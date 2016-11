Mladima koji ostanu u Goričanu daju 20.000 kn - uz 2 uvjeta

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Malo međimursko mjesto na autocesti uz samu granicu s Mađarskom Goričan uvelo je zanimljivu i poticajnu populacijsku mjeru. Daje 20.000 kuna svakom mlađem od 40 godina tko kupi ili obnavlja kuću u tom mjestu. Uvjet - mora ondje i živjeti.

Uz pomoć općinskih 20 tisuća kuna 23-godišnji plinoinstalater David Pongrac iz Goričana kupio je staru napuštenu kuću, srušio je te počeo graditi novu.



Svaki novac pomaže. 20 tisuća kuna nije mali, ali ni veliki novac, ali pomaže. Razmišljao sam o selidbi u Prelog, no privukao me Goričan u kojem su nekretnine jeftinije nego u Prelogu i tu sam napravio kuću u kojoj mislim živjeti do kraja života, kaže Pongrac, koji je jedan od četvero korisnika općinskog poticaja za kupnju nekretnine.



Općinsko vijeće je predvidjelo 100 tisuća kuna, iskoristili smo 80 tisuća, četiri su korisnika po 20 tisuća kuna i ovo je veliki uspjeh jer smo četiri obitelji uspjeli zaustaviti da ovdje grade. Puno starih kuća nam ostaje prazno, otvorili smo i nova gradilišta, međutim ulice su nam poluprazne. To jedna od mjera da zaustavimo iseljavanje i obnovimo stare kuće, objasnio je za HRT Mario Moharić, načelnik općine.



Usto općina već nekoliko godina financira i prehranu učenika osnovne škole i dječjeg vrtića a većinu namirnica kupuje od lokalnih proizvođača.



Općinskim novcem financiran je i projekt brze širokopojasne internetske mreže te kućni priključci. I to je jedna od mjera kojima se nastoji zaustaviti iseljavanje mladih.