Ministar turizma Gari Cappelli: 'Smatram da je kontinentalni turizam budućnost'

Potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević, voditeljica HTV-a u Munchenu Nera Miličić, generalni konzul Vladimir Duvnjak, predsjednica uprave Večernjeg lista Andrea Borošić i glavna savjetnica ministra turizma Barbara Mesić.

Kroz slasne zalogaje što su ih pripremali poznati hrvatski chefovi, majstor kuhar Branko Ognjenović i kuhar Hrvatske nogometne reprezentacije Tomica Đukić, brojni posjetitelji međunarodnog turističkog sajam f.re.e 2019. - koji se u Münchenu održava od 20. do 24. veljače - jučer su se na štandu Hrvatske turističke zajednice imali prilike upoznati s gastro ponudom Slavonije i Grada Zagreba. Slavonsku eno scenu predstavili su pak Iločki podrumi, Kutjevo, Belje, Brzica i Feravino. Na promociju hrvatskog turizma došle su i legende FC Bayerna - Slavonac Ivica Olić, Giovani Elber te član uprave Andreas Jung.

Turistički sajam f.re.e. najveći je i najposjećeniji turistički sajam u Bavarskoj, prostire se na 88.000 četvornih metara, a ove godine s 1300 izlagača iz 70 zemalja bio je veći no ikad.

Štand Hrvatske turističke zajednice s 24 izlagača bio je pak najveći na sajmu. Za razliku od prijašnjih godina kada je Hrvatska promovirala ponajviše odredišta u priobalju, ove je godine primat na kontinentu, konkretnije na Zagrebu i Slavoniji koji imaju itekako što za ponuditi turistima, a promocija Slavonije kao poželjnog turističkog odredišta izvrsna je uvertira za Dane hrvatskog turizma koji će se od 4. do 9. listopada po prvi puta održati upravo u toj regiji, u Osijeku.

Uz ministra turizma Garija Cappellija te direktora Hrvatske turističke zajednice Kristijana Stančića na prezentaciji hrvatske turističke ponude sudjelovali su direktorica turističke zajednice Grada Zagreba Martina Bienefeld, osječko-baranjski župan Ivan Anušić i domaćin direktor turoperatora za Hrvatsku, Selimir Ognjenović.

- Od onih tri milijuna turista koji iz Njemačke dolaze u Hrvatsku, iz Bavarske ih je 1,2 milijuna. Stoga mogu reći da je Münchenski sajam uvijek nekako pokazatelj da možemo znati što će se događati ove turističke godine. Nijemci su ti koji procjenjuju kvalitetu hrvatskog turizma jer kada tri milijuna turista dođe nazad u Njemačku itekako ima o čemu pričati.

Interesantno, ne predstavljamo more nego kontinent jer mislim da je on budućnost kroz zdravstveni turizam, specijalne oblike turizma, lovstva, ribolova, cikloturizma... - rekao nam je uoči predstavljanja turističke ponude Zagreba i Slavonije ministar turizma Gari Capelli.

Nera Miličić, voditeljica HTZ-a u Njemačkoj, kaže da s ponosom predstavljamo proširenje hrvatske turističke ponude s "Najljepšom hrvatskom turističkom tajnom" – Slavonijom i trostrukim dobitnikom najljepšeg adventa Europe - Gradom Zagrebom. - Posebno veseli da s našim partnerima organiziramo dosad najveću prezentaciju hrvatskog kontinenta u Bavarskoj – rekla je Miličić.

- Obzirom na to da Njemačka za hrvatski turizam predstavlja emitivno tržište s kojeg ostvarujemo najveći turistički promet, kreirali smo bogat i originalan program događanja na hrvatskom štandu koji privlači pažnju brojnih posjetitelja.

Ovo je ujedno potvrda dobro osmišljene suradnje s FC Bayern Münchenom koja nam osigurava dodatnu promotivnu vrijednost na bavarskom tržištu s kojeg nam dolazi svaki drugi njemački gost - komentirao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Hrvatska kao turistička destinacija ozbiljno konkurira na njemačkom tržištu; od većih promjena evidentirano je jačanje uloge avio gostiju u ukupnom prometu iz Njemačke prema Hrvatskoj, što je Hrvatsku pozicioniralo među konkurentne destinacije, uz Španjolsku, Tursku, Grčku, Portugal, Egipat i Tunis koje su u Njemačkoj tradicionalno okrenute na "paket-aranžman" turiste.

Iako je Hrvatska inače percipirana kao automobilska destinacija, kroz kamping ponudu i ponudu privatnog smještaja, značajnije je ušla i u segment paket aranžmana (hotel, transfer, let) koji se prodaju preko turoperatorske mreže. Sve u svemu, interes njemačkih turista za Hrvatsku i dalje je visok.

Turoperatori proširuju programe, manji operateri započinju s prodajom Hrvatske, a pojedine avio kompanije najavljuju nove linije. Međutim, u usporedbi s Turskom i Grčkom, njemački turisti Hrvatsku najčešće povezuju s odmorom za obitelji, opuštanjem i povoljnim odmorom, a najrjeđe s pojmovima komfora i luksuza, individualnim putovanjima i adventure turizmom.

- Nijemci su i dalje na vodećoj poziciji po broju ostvarenih noćenja stranih turista u RH. Također, najveći broj turista iz Njemačke dolazi iz regija Nordrhein-Westfalen, Bavarska i Baden-Württemberg. No, njemački turisti Hrvatsku još uvijek ne povezuju s turističkom ponudom više kvalitete kojoj težimo, već nas najčešće povezuju s odmorom za obitelji, opuštanjem i povoljnom ponudom.

Stoga je prisutnost na ovakvim sajmovima ključna kako bismo jačali svijest o specijaliziranim turističkim ponudama, a posebice osvijestili turoperatere s luksuznijim paket aranžmanima – kaže Dragan Kovačević, potpredsjednik za poljoprivredu i turizam pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koja nas također predstavlja u Münchenu.

Na sajmu smo razgovarali i s predsjednikom HGK Lukom Burilović koji objašnjava da nam je vrlo bitno tržište SR Njemačke, a posebno Bavarske s obzirom na to da dvije trećine hrvatskoga izvoza u Njemačku ide upravo prema Bavarskoj i pokrajini Baden Wittenberg.

- Njemačka je nama najvažniji trgovinski partner, a Bavarska jako bliska. Nijemci su vrlo pozitivno vezani za hrvatsku dijasporu, imaju iznimno dobro mišljenje o njoj zato što su se Hrvati jako dobro uklopili i mogu reći da ćemo mi kao komora jako puno raditi na jačanju gospodarstva, a samim tim i turizma. Zašto je to važno i zašto to želim naglasiti? Jer vrlo brzo planiramo otvoriti zajednički ured HGk i HTZ upravo u Münchenu. A koliko je Njemačka važna, dokazuje i to da mi planiramo u Njemačkoj kao jedinoj državi otvoriti dva ureda. Možda na sjeveru, a hoće li to biti Frankfurt ili neki drugi grad, vidjet ćemo – otkriva Burilović.

Promocija Slavonije i Zagreba u Münchenu jučer se nastavila na večeri u organizaciji Ministarstva turizma, HTZ- a i I.D.Riva Toursa te TZ Grada Zagreba i regije Slavonija, kojoj su nazočili brojni uglednici poput ministra turizma Garija Cappellija, glavne savjetnice ministra Barbare Mesić, direktora HTZ-a Kristjana Staničića, predsjednika HGK Luke Burilovića, Franje Tomića jedinog ovlaštenog zastupnika BMW-a u Hrvatskoj, poznatog kirurga Milomira Ninkovića, Veljka Ostojića predsjednika HUT-a, generalnog konzula Vladimira Duvnjaka, župana Osječko-baranjske županije Ivana Anušića i mnogih drugih.