Marić: Knjigu Martine Dalić nisam pročitao i ne znam hoću li stići

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Knjigu Martine Dalić nisam pročitao i ne znam hoću li stići, izjavio je ministar financija Zdravko Marić na marginama konferencije Poslovnog dnevnika „Zagreb financijsko središte: Ususret euru“. Na pitanje novinara ako je sve bilo odlično u vezi izvanredne uprave, zašto je Martina Dalić morala otići, Marić nije želio komentirao bi li se ona trebala vratiti u Vladu. „Sa svima s kojima sam surađivao i sada surađujem imam dobar odnos, a ako i imamo nekih neslaganja, nađemo zajednički jezik“, naglasio je ministar financija.

Što se tiče opasnosti koje Uljanik predstavlja za javni dug, Marić je kazao kako Uljanik utječe na javni dug i imat će efekta na ukupni rezultat fiskalne politike za ovu godinu. „Jedina dobra stvar je što će imati jednokratan efekt. S naše je strane intencija da ga što prije razriješimo kako ne bi imali daljnjih posljedica. Bez obzira na to, do kraja godine prema svim našim projekcijama i očekivanjima javni dug će se nastaviti smanjivati“, naglasio je Marić. „Što se tiče daljnjih koraka, ne možemo previše utjecati na pogoršanje globalnog okružja, no imamo određene mehanizme u svojim rukama. Ja sam kao ministar financija odgovoran za provođenje fiskalne politike. Sve ono što predlažemo jedna je odgovorna, racionalna fiskalna politika koja odgovara svim izazovima s kojima se suočavamo. Naglasak stavljamo na stabilniji javni dug, ali nam svima treba biti osnovna ideja gospodarski rast koji će dovesti do snažnijeg rasta zaposlenosti“, ističe Marić.

Novinare je zanimalo i gdje je nestala „mantra“ o proračunskoj štednji o kojoj se stalno govorilo posljednjih godina. „Ne bih rekao da je prestalo. Ako pogledate strukturu rashodovne strane proračuna, najveća stavka su rashodi za mirovine. Točno je da se jedno vrijeme više potenciralo pitanje rashoda i od toga ne smijemo odustati. Smanjili smo troškove za kamate za preko dvije milijarde kuna, ali i dalje plaćamo previše“, ističe Marić. Vezano za mirovine, na pitanje da li povlaštene mirovine u novom Zakonu o hrvatskim braniteljima predstavlja uteg za proračun, Zdravko Marić je kazao kako je njegovo ministarstvo ukazivalo na financijske efekte tijekom donošenja zakona o hrvatskim braniteljima. „Zakon o hrvatskim braniteljima je fiskalno održiv i za proračun ove i idućih godina ne predstavlja dodatan teret“, naglasio je Marić.