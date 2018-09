Ministar Horvat: Imam informaciju da Uljanik i 3. maj traže još 100 milijuna eura

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat ponovio je u utorak kako Europska komisija Vladin financijski doprinos u predloženom planu restrukturiranja Uljanik Grupe smatra previsokim te da Uprava Uljanika s konzultantima radi na njegovoj doradi.

"Prema mojim informacijama, Uprava radi na doradi plana restrukturiranja zajedno sa svojim konzultantima", rekao je Horvat odgovarajući na upite novinara na marginama konferencije "Industrijska proizvodnja i strana ulaganja".

Ponovio je kako je povjerenica Europske komisije za tržišno natjecanje Margrethe Vestager bila vrlo jasna kad je rekla da je Vladin doprinos u restrukturiranju prevelik te se, kako je rekao, postavlja pitanje postoji li financijska sposobnost strateškog partnera da na takav način prati restrukturiranje.

Dodao je kako izjave čelnika lokalne i područne samouprave da su jednom na nešto spremni, a drugim puta nisu, stvaraju poteškoće Vladi i strateškom partneru.

Odgovarajući na upite o nekim medijskim napisima prema kojima je tvrtka u kojoj je on prije radio blokirala i Uljanik i 3. maj, Horvat je ustvrdio kako u trenutku kada je bio u tvrtki Energy Plus "nikakav Ivis 94 nije postojao".

"U tom trenutku nije se razmatralo financiranje bilo kakvih projekata u brodogradilištima. Ja sam jučer iz medija saznao o čemu se točno radi i provjerio sam: ta je firma osnovana 2018. godine, čime se točno bavi u ovom trenutku ne znam i, prema informacijama koje imam, ima jednog zaposlenog", rekao je Horvat.

Naime, prema pisanju nekih medija tvrtka Ivis 94 Energija, koju je početkom ove godine preuzela tvrtka Energy Plus, u kojoj je prije radio ministar Horvat, blokirala je račun 3. maja, a kao sudužnik je blokiran i Uljanik. Mediji prenose i izjavu vlasnika tvrtke Energy Plus Zvonka Magića da ne postoji povezanost ministra Horvata s tvrtkom Ivis 94 Energija, jer je on otišao iz tvrtke Energy Plus 2015. godine, a ta je kompanija kupila tvrtku Ivis 94 Energija u siječnju 2018. godine.

Na pitanje postoji li mogućnost sukoba interesa u slučaju da se njegova bivša tvrtka ipak naplati od novca koji će Vlada dati, ministar Horvat je ponovio kako se trenutno traži modalitet kako isplatiti plaće radnicima.

"Ne razmišljamo o pokrivanju bilo kakvih dugova koja su brodogradilišta napravila u proteklih godinu, dvije ili nešto više vremena. Moj prioritet je osigurati plaću radnicima, a što će se dalje događati s brodogradilištima i u Puli i u Rijeci to ćemo vidjeti", naglasio je.

Odgovarajući na novinarski upit traže li brodogradilišta 40 milijuna eura radi pokrivanja dugova, rekao je kako ima informaciju da Uljanik i 3. maj traže još 100 milijuna eura kako bi započeli restrukturiranje, uz ocjenu kako je u "ovom trenutku takve informacije uopće teško komunicirati".

"Vlada nije sudjelovala u donošenju bilo kakvih poslovnih odluka, niti je vodila poslovanje", odgovorio je Horvat upitan zna li se napokon tko je kriv za stanje u brodogradilištima.

Dodao je kako smatra da su na sadašnju situaciju u Uljanik Grupi najviše utjecale odluke Uprave.