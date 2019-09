MB Geothermal zasad jedini u državi ozbiljno ulaže u geotermalne izvore

Početkom ove godine je nakon više odgoda u rad puštena elektrana u Cigleni, snage 16,5 megavata

U Hrvatskoj je sve više investicija iz segmenta obnovljivih izvora energije (OIE), no, dok su iz segmenta fotonapona te iskorištavanja vjetra one brojne i česte, u geotermalne izvore su investicije puno rjeđe. Štoviše, zasad je bila samo jedna značajnija, i to ona MB Geothermala, u vlasništvu ...