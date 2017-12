Marić: Bit će ovo dobra godina i bit ćemo bolji nego prošle

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u četvrtak da će ovo biti druga godina zaredom sa znatnim smanjivanjem udjela javnog duga u BDP-u, koji po projekcijama ide ispod 80 posto, najavivši da će tim tragom nastaviti i iduće godine.

U Ministarstvu financija procjenjuju spuštanje udjela javnog duga u BDP-u na kraju ove godine ispod 80 posto – na 79,6 posto BDP-a ili 290,84 milijardi kuna.

Marić je uoči sjednice Vlade rekao i da će sa smanjenjem javnog duga nastaviti i iduće godine, na koju gleda s optimizmom.

Na pitanje kako ocjenjuje svoj i rad Vlade u godini, odgovorio je da o tome ocjene ipak treba dati neko drugi - građani, javnost i drugi kolege u Vladi. Dodao je da je osobno zadovoljan s onim što je Vlada napravila ove godine te očekuje da će "izvršiti plan kako su zacrtali u zadnjem rebalansu proračuna, a mogli bi biti i značajno bolji", ali je kazao da je za sada još rano reći za koliko bolji, jer još ima par dana do kraja godine.

Iz Ministarstva financija krajem prošlog tjedna najavili su da bi deficit opće države za ovu godinu mogao biti značajno niži od planiranih 0,6 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno da će proračun biti nadomak uravnoteženju.

"Bit će ovo dobra godina i bit ćemo bolji nego prošle, a kao ministar financija glavni sam i odgovoran uz Vladu za proračun i moj je fokus najviše na javnim financijama, ali i fiskalnoj politici i svim ostalim politikama koje moraju biti u funkciji gospodarskog rasta i zapošljavanja i na to svi moramo gledati", naglasio je Marić.

Istaknuo je da je zahvalan svom timu što su uspjeli napraviti velike uštede po rashodima za kamatama te da je na to posebno ponosan, kao i na uštede nakon refinanciranja obveznica i reprogramiranje dugova te na sve sa cestarskim tvrtkama, s čime su uštedjeli preko milijardu kuna na godišnjoj razini.

Za odluku o ukidanju zabrane za angažman PR tvrtki za Vladu, kazao je da je uvijek otvoren prema javnosti i medijima, a na pitanje treba li trošiti novac na te usluge, odgovorio je da "to treba gledati šire i da postoje stvari koje traže veća objašnjenja za javnost, poput primjerice porezne reforme. "To je da imamo još jedan dodatni način da možemo komunicirati sve naše bitne poruke bolje nego do sada", naveo je.

Tolušić: U hrvatsko se selo ove godine vratio optimizam

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić ocijenio je u četvrtak da se u njegovu sektoru ove godine napravilo dosta, ustvrdivši da se vratio optimizam u hrvatsko selo.

Na pitanje novinara je li zadovoljan poslom koji je 2017. odrađen u resoru poljoprivrede, Tolušić je uoči sjednice Vlade kazao kako smatra da se ove godine napravilo dosta, no i da se uvijek može i više.

"Mislim da se vratio optimizam u hrvatsko selo i kod hrvatskih poljoprivrednika, da se uvodi red u sve one sustave u kojima je zadnjih nekoliko godina bilo nereda i da će 2018., nadam se, bit još bolja i još uspješnija", istaknuo je Tolušić.