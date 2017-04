Malo mjesto na Murteru postaje magnet za ozbiljna turistička ulaganja

Foto: Pixsell

Savršena lokacija s idiličnom atmosferom, između Zadra i Splita, na ulazu u jedinstveni Nacionalni park Kornati, i lokalnom upravom i turističkom zajednicom koji znaju što rade i žele, te podupiru dobre projekte kako bi ostvarili svoje ciljeve. To je sažet opis destinacije Tisno na Murteru, kako ga vidi Nick Colgan, pokretač glazbenog festivala Garden i bivši producent britanskog sastava UB40. Upravo je dolazak u malo turističko mjesto obilježio početak transformacije ove destinacije, u naizgled nespojivu kombinaciju obiteljskog i party turizma. Tisno se tako trenutno nalazi u procesu transformacije usmjerene ozbiljnom turističkom iskoraku, iz nekadašnjeg poluanonimnog seoceta s apartmanima i sobama u kojem je sezona trajala od sredine srpnja do Velike gospe, do moderne destinacije za izbirljive goste dubljeg džepa koji tamo žele uživati većinu godine.

Cilj je jasan, a konkretni projekti koji će do njega dovesti poprimaju sve jasnije obrise. Filip Henjak, direktor turističke zajednice Tisno, ističe kako je Tisno, kao i većina malih jadranskih destinacija, prvenstveno okrenuto obiteljskom tipu turizma. “Nekoliko godina unazad Tisno je zahvaljujući Garden festivalu dobilo i novi turistički proizvod, a to je festivalski turizam. Ovim tipom turizma, ucrtani smo na festivalsku kartu Europe i svijeta. Pored toga, otvorili smo nova emitivna tržišta, prvenstveno ono Velike Britanije. Mogu slobodno kazati da smo uspjeli spojiti obiteljski turizam s festivalskim u jedan kompaktan turistički proizvod”, ističe Filip Henjak. Privatna ulaganja polako ublažavaju i najveću boljku tišnjanskog turizma, izraženu sezonalnost. “I to se polagano mijenja, prvenstveno privatnim investicijama u hotelske kapacitete. Izgradnjom dugo planirane marine, zaokružili bismo turističku priču Tisnog i stvorili preduvjete za produženje turističke sezone na barem 7-8 mjeseci, kada bi se učinci turizma na destinaciju osjetili puno više.

Naime, nije realno očekivati da privatni smještaj, kojeg je danas 60 posto, značajno pridonese produženju sezone. Tome mogu isključivo pridonijeti nove investicije u hotelski, nautički i kamping turizam”, ističe Filip Henjak. Ivan Klarin, načelnik općine upozorava da, iako Tisno ima stalan turistički rast (lani je ostvare milijun noćenja), kronično im nedostaje kvalitetnih smještajnih kapaciteta. “Imamo marine, apartmane, kampove, male obiteljske hotele, ali na ovom prostoru već godinama nije izgrađen nijedan veći hotel”, kaže Klarin koji je odlučio pružiti maksimalnu potporu ozbiljnim ulagačima. S tim ciljem mijenja se prostorni plan, što će domaćem investitoru omogućiti prenamjenu stare škole u hotel, a čak dvije godine trajala je procedura rješavanje imovinsko pravnih odnosa kako bi se ruskom ulagaču omogućila izgradnja luksuznog hotelskog resorta koji u Tisnom želi razvijati novu nišu - zdravstveni turizam. U rekonstrukciju objekta stare škole i prenamjenu u hotel ulaže tvrtka Djelo, u čijem sastavu posluje lanac trgovina u Šibensko-kninskoj županiji. Radi se o ulaganju u iznosu do 30 milijuna kuna, a ideja je izgradnja luksuznog hotela sa 70 do 80 ležajeva. Stara škola zadržat će prepoznatljivu vizuru, a za potrebe hotela u planu je gradnja modernog aneksa sa sobama, dodatnim sadržajima i bazenom.

Projektanti upravo rade na budućem izgledu hotela, a u Djelu prikupljaju potrebnu dokumentaciju kako bi do kraja ove godine mogli početi s radovima. Rusi pucaju znatno više. Aleksej Frolov, vlasnik tvrtke Agua Relaxio u Tisnom želi razvijati koncept zdravstvenog turizma, a na lokaciji Prisliga-Jazine do 2020. godine planira izgraditi luksuzni hotel s pet zvjezdica, u čiju gradnju misli uložiti oko 95 milijuna eura. Frolov u Hrvatskoj već posluje u energetskom sektoru, a slične luksuzne resorte već je razvio u Rusiji. Frolov u Rusiji ima benzinske crpke te luksuzni resort u mjestu Utkino, a u Hrvatskoj posluje kroz projekt plutajućih crpnih stanica Flash u marinama. Aleksej Frolov je pred točno dvije godine s općinom Tisno potpisao ugovor kojim je kupio 64 tisuće četvornih metara zemljišta u turističkoj zoni za nešto više od 30 milijuna kuna. U protekle dvije godine riješeni su svi imovinsko pravni odnosi na terenu, određene granice pomorskog dobra, a sljedeći korak je izrada projekta, izmjena urbanističkog plana građenja te izdavanje građevinske dozvole, te sama gradnja. U planu je izgradnja hotela s petstotinjak kreveta te 25 vila koje bi mogle biti i rezidencijalne, no poslovat će u sklopu hotela.ak smještajnih kapaciteta. “Ideja je da hotel ima pet zvjezdica, da je otvoren cijele godine i da posluje pod međunarodnim brendom. Investitor još nije odabrao konkretnog hotelskog operatora, zbog čega će se objekt projektirati tako da udovoljava kriterijima nekolicine globalnih brendova. Ujedno će se razvijati koncept zdravstvenog turizma, što uključuje i razne projekte u suradnji s lokalnom zajednicom. Dakako, uz lokalnu radnu snagu projekt će angažirati i lokalnu ekonomiju, s obzirom na to da se predviđa suradnja s dobavljačima maslinova ulja, lavande i ostalih proizvoda koje ćemo koristiti u hotelu”, otkrivaju investitori. Usto, u tijeku je rekonstrukcija hotela Borovnik koji će dobiti wellness, spa i kongresne sadržaje te četvrtu zvjezdicu.

Projekt je vrijedan 26,5 milijuna kuna, a vlasnik Borovnika Dane Slamić jedan je od sretnika koji je za taj projekt lani uspio dobiti bespovratna sredstva EU od oko 9 milijuna kuna. Radi se o natječaju “Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela” u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a Borovnik je jedan od samo pet hotela koji su uspjeli udovoljiti strogim uvjetima natječaja. Istodobno, nastavlja se i glazbena priča, s kojom je sve i počelo. Na Garden lokaciji festivala je svake godine sve više. Colgan i danas tvrdi da je odlazak iz Petrčana protiv njihove volje, i prelazak u Tisno bilo najbolje što se dogodilo Gardenu, što dokazuje pet vrlo uspješnih godina rada Garden lokacije. Tamo se ove godine održava čak sedam glazbenih festivala, uz novi Colganov Beer festival koji kreće ovog ljeta, i prvi je projekt u kojem aktivno sudjeluju i lokalci. “Svake godine imamo rast gostiju i sve dulju sezonu, zbog čega ulaganje u Tisnom smatramo dugoročnim projektom. Zbog toga upravo razmatramo mogućnosti za nova ulaganja, kako bi boravak naših gostiju učinili što ugodnijim. U Tisnom smo otišli mnogo dalje od samog glazbenog festivala, glazba je tek jedan od elemenata odmora na kojem naši gosti ostaju po tjedan dana i obilaze mnoga okolna mjesta, što je sjajno”, pojašnjava Nick Colgan. U Tisnom je trenutno sedam festivala, Love International, SunceBeat i Soundwave i Defected potpisuju britanski promotori, tu je nizozemski Dekmantel, škotski Lost Disco te novi Beer, Beats & Boogaloo festival u organizaciji Colgana i Craiga Charlesa, glumca serije Crveni Patuljak te funk i soul DJ-a.

Kako ističu organizatori, cilj festivala koji će se održati sredinom srpnja je povezati ljubitelje craft piva, sunca i mora, te funk i soul glazbe. Festival uključuje zabave na brodovima, večeri u klubu Barbarella’s, street food koncept, vođene ture i testiranja piva, karnevalsku povorku ulicama Tisnog.. Kako je poznato, Colgan je lani u Zagrebu otvorio craft pivovaru The Garden Brewery, a dolazak piva u Tisno bio je prirodan slijed događaja. Ideja za Beats, Beer & Boogaloo počela je kad je Craig Charles posjetio The Garden Brewery, te su zajedno osmislili novi festival, nastavljajući se na Craigovu želju da organizira događaj u Hrvatskoj, te Colganove ideje da ponovo organizira festival. Da dolazi u Tisno nedavno je potvrdio i Adam Curtis, suosnivač i direktor Eden Festivala koji u kolovozu na lokaciji Garden pokreće The Lost Disco festival. Radi se o najpopularnijoj pozornici drugog najvećeg škotskog festivala Eden. Zanimljivo, kako je svojedobno Colgan bio otpremljen iz Petrčana, pronašavši unosno utočište u Tisnom, tako je i Škote u Tisno potjerala njihova vlast. Naime, za razliku od ostatka UK, Škotska je lani centralizirala policiju i zabranila angažman privatnih zaštitara na festivalima, već festivale mogu osiguravati samo policajci. Kako su usluge policije znatno skuplje od privatnika, to je višestruko povećalo troškove organizacije festivala i koncerata, zbog čega se u Hrvatskoj može očekivati još škotskih investitora. “Ovo je naša prilika za odmor i bijeg od birokracije u liberalnija mjesta. Mislim da će se sve više škotskih organizatora odlučiti na slične pustolovine u budućnosti“, pojasnio je nedavno Curtis.