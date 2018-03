Male i srednje tvrtke više neće plaćati 'šumski' paranamet

Naknadu za opće korisne funkcije šuma naplaćivale su Hrvatske šume, ali ne baš efikasno/FOTOLIA

Svi poduzetnici koji ostvaruju prihode manje od 3 milijuna kuna novim zakonom o šumama oslobodit će se plaćanja naknade za opće korisne funkcije šuma (OKFŠ).

Riječ je o jednom od parafiskalnih nameta čije su ukidanje predstavnici HUP-a, posebice malih i srednjih poduzetnika, godinama tražili, a koji trenutačno, prema podacima koje je iznio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić na sjednici Vlade predstavljajući zakon, plaća 202 tisuće poduzetnika. Njegova je procjena da će te obveze biti oslobođeno njih 90 posto, 181 tisuća, ali procjenjuje i da će prihod koji se ubire po tom osnovu, čak i uz nepromijenjenu osnovicu, ostati na sadašnjih 180 milijuna kuna. Optimizam Tolušić temelji na promjeni u načinu administriranja, koje je bio loše postavljeno.

OKFŠ je, naime, uveden još 1990., s propisanom stopom od 0,07 posto prihoda, a prvi put je smanjena u 2010. (na 0,525%), a od 2013. iznosi 0,265 posto, koliko će i ubuduće biti "zarezana" onima koji ostaju njezini obveznici. Taj su namet naplaćivale Hrvatske šume, no pokazalo se, to nije bilo učinkovito i uredno, jer državna tvrtka nije slala uplatnice drugima, već se očekivalo da oni sami uplaćuju, pa su prije nekoliko godina uslijedile masovne ovrhe poduzetnika, koji su zaobilazili plaćanje OKFŠ, a mnogi su uzvratili sudskim tužbama protiv Hrvatskih šuma.

Potom je potkraj mandata Tihomira Jakovine posao preuzela Uprava za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede. Sada je plan angažirati Finu, jer ima najbolji pregled financijskih izvještaja poduzetnika i mogućnosti naplate. Promjene bi trebale uslijediti i u raspodjeli fonda. Dosad je 5% prikupljenog usmjeravano vatrogastvu, a zbog većih potreba to skače na 10%.

Ta će se razlika uzeti iz najveće stavke koju se usmjerava za obnovu i zaštitu šuma, u koje će se usmjeravati 55%, a razminiranju šumskih terena ostaje jednaki iznos OKFŠ-a, 30%, kao i znanstveno-istračivačkim aktivnostima za koje se izdvaja 5%. No, najvažnije je što će se mijenjati način korištenja novca. Dosad je pravilo bilo da se, npr. vatrogasnim zajednicama novac samo uplati, bez nadzora nad korištenjem.

Ubuduće će, najavljuje se, sve uplate biti definirane ugovorima. Koliki je to problem da se zaključiti i iz reakcije HUP-ovca Petra Lovrića, koji kaže da mu čak i nije problem da se plaća naknada, koliko netransparentno raspolaganje, jer se nikad nije objavljivalo kako se raspolaže tim novcem. "Pozdravljam smanjenje tereta, no nisam sklon navijačkom pristupu, jer briga za šume itekako je važna, to se ljetos posebno moglo vidjeti u požarima, no mislim da je važnije postići da Hrvatske šume ozbiljnije rade i raspolažu svojim novcem", kaže on.