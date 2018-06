Maksim Poletaev: Sberbank će imati 40 posto vlasništva Agrokora

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Drugi čovjek Sberbanka, Maksim Poletajev, u utorak se sastao s premijerom Plenkovićem i Predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Nakon sastanka u Vladi Poletajev je rekao je da su blizu kompromisa u postizanju nagodbe, piše HRT.

Poletajev vjeruje da bi nagodba mogla biti do kraja mjeseca.



Novinar Jutarnjeg lista Frenki Laušić rekao je u srijedu u Otvorenom da je, prema informacijama sudionika sastanka u Banskim dvorima, Poletaev uputio nekoliko poruka - da će sadašnji vjerovnici budući vlasnici Agrokora ostati minimalno 2 godine, da će Agrokor ostati čitav, a nakon 3-4 godine će se prodavati. Prilikom prodaje će se konzultirati Vlada.

Laušić je u Jutarnjem listu objavio i da je Poletaev ispričao da su u Sberbanku bili iznenađeni kada je Todorić u veljači 2017. u Moskvi priopćio da mu je potrebno dodatnih 100 milijuna eura, jer ih je ranije uvjerio da je refinanciranjem kredita iz studenog 2016. riješio problem likvidnosti. Poletaev se tada osobno založio za odobrenje tog kredita. Na sastanku u Zagrebu u srijedu poručio je i da svi moraju snositi dio gubitaka te da Todorić mora biti procesuiran pred hrvatskim sudovima. Sberbank će imati 40% vlasništva u Agrokoru, rekao je Poletaev, koji se sastao i s Udrugom dobavljača, prenosi HRT.