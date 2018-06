Ljetni vozni red: Do 3. rujna promjene u tramvajskom i autobusnom prometovanju ZET-a

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Razdoblje školskih praznika, kao i ranijih godina, dovodi do smanjenja prometne potražnje u tramvajskom i autobusnom prometu se sukladno tome, od ponedjeljka, 18. lipnja novi, prilagođeni raspored polazaka primjenjuje na autobusnim linijama 107, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 133, 134, 142, 143, 146, 164, 172, 176, 177, 201, 202, 207, 208, 209, 212, 215, 216, 224, 226, 227, 228, 230, 231, 234, 263, 268, 269, 276, 281 i 330.



Nadalje, od subote, 23. lipnja, prilagođeni vozni red primjenjivat će se i na autobusnim linijama 105, 124, 203, 210, 223, 233, 261, 262, 270, 274 i 279, dok će se od nedjelje, 24. lipnja, prilagođeni raspored polazaka primjenjivati na autobusnoj liniji 205.



Autobusne linije 114 (Ljubljanica - Prečko) i 145 (Vrapčanska aleja - Oranice) neće prometovati od ponedjeljka, 18. lipnja, do ponedjeljka, 3. rujna.



ZET podsjeća da i tramvajska linija 1 (Borongaj - Zapadni kolodvor) neće prometovati, dok će tramvaji linija 3 (Ljubljanica - Savišće) i 8 (Mihaljevac - Zapruđe) voziti kao i do sada, samo radnim danom.



Ljetni vozni red primjenjuje se do ponedjeljka, 3. rujna.