Lidl zapošljava desetak ljudi u tri programa: Minimalna plaća 8.000 kuna bruto

Foto: Marijan Murat/DPA/PIXSELL

Trgovački lanac Lidl Hrvatska pokrenuo je drugu fazu svog programa zapošljavanja Start@Lidl i na tzv. speed date pozvao 200 kandidata. Ovaj moderni i nesvakidašnji način selekcije prilagođen je novim generacijama, sa željom da se Lidlovom Sektoru ljudskih resursa na učinkovit i kvalitetan način predstavi što veći broj kandidata.

Sljedeći korak je online testiranje, nakon kojega će 50-ak kandidata koji prođu u završni krug pristupiti tzv. Assessment centru gdje će se susresti s različitim zadacima koji simuliraju poslovne situacije, što će im omogućiti da na najobjektivniji način pokažu svoje znanje i vještine. Kandidati koji se zaposle u Lidlu stjecat će radno iskustvo primajući plaću od min. 8.000,00 kuna bruto.

Podsjetimo, Lidl Hrvatska u srpnju ove godine predstavio je program zapošljavanja Start@Lidl, unutar kojeg će zaposliti desetak mladih ljudi, i to u okviru tri različita programa. Cilj je preuzimanje radnog mjesta po završetku programa i razvoj karijere u Lidlu Hrvatska. Zaposleni kandidati dobit će sustavno školovanje uz podršku mentora i trenera, kroz koje će se pripremati za preuzimanje pozicije u jednom od Lidlovih odjela. Na raspolaganju će im biti i dodatne edukacije iz stručnih područja koje su potrebne za cjelovit razvoj, kao i redovite povratne informacije o napretku i kontinuirana podrška nadređenih. Osim vrijednog iskustva u međunarodnoj tvrtki i prilike za stalno radno mjesto, a sukladno jednoj od Lidlovih korporativnih vrijednosti – pravednosti, kandidati će čitavo vrijeme trajanja programa primati punu plaću – minimalno 8.000,00 kuna bruto.

Desetak kandidata zaposlit će se unutar sljedećih programa: Mlađi specijalist – za one koji se žele stručno usavršavati u svom području i raditi u blizini Zagreba, imati svoje fiksno radno mjesto i ured kako bi postali specijalisti u određenom području; Trainee u Marketingu – za one koji žele steći iskustvo u različitim sektorima s naglaskom na marketing, koji su spremni promijeniti mjesto stanovanja nekoliko puta i provesti do 8 mjeseci u prodaji kako bi po završetku razumjeli naš „core business“; Trainee u Prodaji i logistici – za one koji ne žele biti cijeli dan u uredu, koji vole akciju i dinamiku prodaje ili logističkog centra i koji su spremni provesti 16 mjeseci školovanja u Lidlovoj prodaji i logističkom centru.