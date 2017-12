Lakše do novca nego do roba i usluga

Žele revitalizirati i povezati atrakcije u parku/H. Jelavić/PIXSELL

Parku prirode Vransko jezero nedavno je uspjelo iz EU fondova povući čak 85 posto bespovratnih sredstava za 22 milijuna kuna vrijedno financiranje njegova projekta revitalizacije i povezivanja atrakcija na svom području, a dobio je još i potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1,6 milijuna.

Projekt se realizira u partnerstvu s Gradom Biogradom na Moru, te udrugama BIOM i LAG, a trebao bi biti realiziran do konca 2021. No, dosad uspješni u pripremi i nalaženju financijera za svoj projekt sada su se u Parku prirode Vransko jezero odlučili na neuobičajen potez - traže stručnu pomoć za obavljanje postupaka javne nabave za njihove buduće javne nabave na realizaciji projekta. Javni natječaj za nabavu usluge pripreme i provođenja postupaka javne nabave Park prirode otvorio je do 22. prosinca.

Budući partner za ovaj posao trebao bi mu odraditi ukupno 21 nabavu robe, usluge i radova različitih vrijednosti. Procijenjena vrijednost tog posla je 240 tisuća kuna plus PDV, a cijena će u ponudi nositi tek 30 posto bodova, dok će najveći značaj imati broj provedenih nabava koje nosi 40, te radno iskustvo 30 posto. Suradnja bi u nabavi trajala četiri godine, do kraja projekta.