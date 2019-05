Kujundžić: Drugi imaju za medicinu 5.000 eura, a mi 750 eura po stanovniku

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Mjesec i pol nakon što su veledrogerije zaprijetile obustavom lijekova ako država ne podmiri dug bolnica, u Banskim dvorima održan je sastanak Andreja Plenkovića, ministra zdravstva i financija Milana Kujundžića i Zdravka Marića s predstavnicima veledrogerija na kojem se pokušavalo pronaći neko rješenje.

Dospjeli dugovi bolnica za isporučene lijekove i medicinski materijal iznose 2,6 milijarde kuna. Pomaka nema, pa se tako umjesto dogovora dogodila odgoda. O konkretnim prijedlozima za rješavanje dugovanja razgovarat će za tjedan dana.

Ipak, predstavnik veledrogerija rekao je kako je ovo prvi premijer koji ih je uopće primio na ovakvu vrstu razgovora.



"U roku od 7 dana nam je obećao dati prvi dio nekakvog rješenja. Naš zahtjev je bio da se plati 50% dugova, dakle 1,3 milijarda kuna. Znamo da je to veliki novac, ali znamo i da je velika odgovornost na našim leđima, rekao je Ivan Klobučar", predsjednik HUP-Koordinacije veledrogerija.



O velikom dugovanju u emisiji HRT-a Tema dana govorio je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

- Veledrogerije traže svoje novce, što je normalno. Mi u sustavu zdravstva koliko god smo se u zadnje dvije godine uspijevali se nositi s financijskim potrebama, svake godine novi lijekovi i novi ugradbeni materijali poskupljuju sustav i sada trebamo naći rješenje. Veledrogerije uistinu pokazuju razumijevanje tako da vjerujem da ćemo i ovaj puta iznaći rješenje i da neće biti ugroze opskrbe bolnica lijekovima, rekao je Kujundžić.



- Bolnice koje imaju najduža dugovanja su županijske bolnice. Ti dugovi su u formalno-pravnom smislu obveze županija. Neke bi mogle platiti a ne plaćaju, dok neke ne mogu. Naći ćemo formalno-pravni okvir i sve će biti u skladu sa zakonom. Ni u kojem slučaju ne smijemo dopustiti da bolnice ostanu bez lijekova, dodao je.



- Ako hoćemo u Hrvatskoj zadržati kvalitetu, zadržati sestre, zadržati liječnike, primjenjivati nove lijekove moramo se pomiriti s činjenicom, koju nije popularno izreći, da sa 750 eura ne možemo pratiti sve - ili ćemo raditi dugove ili ćemo morati zaustavljati neke oblike liječenja što ne bi bilo dobro, izjavio je ministar zdravstva.



- Moramo povećati prihodovnu stranu za lijekove kako bismo mogli pratiti troškove. To nije problem administracije ili ravnatelja bolnice nego to je problem nas kao nacije s kojim se moramo nositi kao što se nose druge zemlje u svijetu, dodao je.



- Naglašavam da ćemo se sa 750 eura po glavi stanovnika teško moći nositi s potrebama dok je u svijetu potreba 5000 eura po glavi stanovnika za pratiti suvremenu medicinu, objasnio je ministar Kujundžić.



- To je proces koji pomalo moramo svi prihvatiti, ako hoćemo. A svi se kunemo da hoćemo pomoći bolesnima jer svi smo mi sutra bolesni, naši najbliži. Mislim da će nacija postići konsenzus kao što su to napravile i druge nacije u svijetu, rekao je završno ministar.