Krenule tužbe protiv najvećih dužnika

Foto: Getty Images

Veledrogerije su krenule s tužbama i blokadama isporuke lijekova prema bolnicama - najvećim dužnicima čiji rokovi plaćanja premašuju i 1000 dana. Obećanja koja im je na sastanku u svibnju dao premijer Andrej Plenković, s ministrima financija i zdravstva, da će se pronaći srednjoročno rješenje problema velikih dugova bolnica prema dobavljačima lijekova, Vlada nije ispunila, otkrili su na konferenciji za novinare u petak predstavnici najvećih hrvatskih veledrogerija okupljenih u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Prijavit će sve EK

Najavili su i prijavu slučaja enormnih dugovanja bolnica Europskoj komisiji, kako bi ih izvijestili da hrvatski pacijenti nemaju jednaka prava na zdravstvenu zaštitu kao ostali stanovnici EU, zbog propusta Vlade da konačno napravi reformu zdravstva.

“Nije nam čak ni isplaćeno obećanih 200 milijuna kuna koje bi neznatno popravile situaciju, već je na račune veledrogerija sjelo samo 130 milijuna, ne znamo gdje je završio ostatak. Nema naznaka da se razmišlja o tome kako riješiti problem gomilanja dugova. Stanje je dramatično i morali smo posegnuti za metodama koje smo dosad izbjegavali kako bi zaštitili pacijente”, izjavio je Ivan Klobučar, predsjednik HUP-ova udruženja veledrogerija. Ukupni dospjeli dug prema veledrogerijama s krajem lipnja iznosio je 2,6 milijardi kuna, i svakog mjeseca povećava se za dodatnih 150 milijuna kuna. Najveći dužnici su županijske bolnice, kao sto su Dubrovnik, Sisak, Vinkovci. Do kraja godine dugovanja bolnica veledrogerijama za lijekove i medicinske proizvode premašit će 3,6 milijardi kuna, jer se svakog mjeseca dug povećava za 150 milijuna kuna, dok se prosječan rok plaćanja penje na 590 dana, što ne uključuje bolnice koje već sad imaju rokove plaćanja duže od 800, odnosno 1000 dana.

“Iako mi ne možemo od bolnica naplatiti potraživanja u nekim slučajevima i duže od 1000 dana, svoje dobavljače moramo plaćati i činimo to u zakonski propisanom roku od većinom 60 dana, a nikako ne duže od 180, a građani i pacijenti nisu zbog toga imali povećane cijene lijekova. Međutim, nakon dugogodišnjeg financiranja bolnica ne naplaćujući svoja potraživanja, sada smo se našli u situaciji da smo iscrpili kreditne linije za svoje poslovanje koje je dovedeno u pitanje”, kazao je Klobučar.

Polovica duga - odmah

Veledrogerije traže da im bolnice isplate bar 50 posto dospjelog duga, te tvrde da bi mogli poslovati s rokovima plaćanja od 260 dana, iako je i to daleko od zakonom propisanih rokova. Plaže se kako će proći ljeto, s obzirom da je uobičajeno da bolnice ljeto dodatno režu plaćanja lijekova jer im novac treba za isplatu regresa. Podsjećaju i na diskriminaciju dobavljača, s obzirom da se lijekovi plaćaju zadnji, iako ne krive bolnice čiji limiti ne pokrivaju troškove poslovanja i liječenja.

“Nitko ne želi dovesti bolnice do blokade jer to znači i obustavu plaća liječnicima i medicinskom osoblju, no ne možemo očekivati od nekoliko tvrtki da godinama financiraju bolničke sustave i njihove dugove, zato još jednom upozoravamo kao odgovorni građani da će taj balon puknuti ako se hitno ne pristupi rješavanju problema“, izjavio je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a.

Podsjetio je da veledrogerije, koje osiguravaju više od 2500 radnih mjesta, niz godina posluju u zahtjevnom poslovnom okruženju, podmirujući sve svoje poslovne i zakonske obveze, iako same ne mogu naplatiti potraživanja prema bolnicama.