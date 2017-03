Kreće restrukturiranje Hrvatskih autocesta: Evo koliko ljudi mora otići do 2020.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Vlada je danas prihvatila plan poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora koji je dogovoren nakon dugih pregovora sa Svjetskom bankom koja će dati jamstva za refinanciranje dugova državnih cestarskih tvrtki. Ukupni dug cestovnog sektora veći je od 5,2 milijarde eura, a ove godine na naplatu dolazi 7,8 milijardi kuna, sljedeće 8,2 milijarde kuna, a 2019. devet milijardi kuna. Uvjet za taj aranžman sa Svjetskom bankom je restrukturiranje Hrvatskih autocesta, Hrvatskih cesta, Autoceste Rijeka - Zagreb i HAC-ONC-a.

Spajanje HAC-a i HAC-ONC-a

Tako će se u sklopu tog programa restrukturiranja spojiti HAC i HAC-ONC, a ARZ će prenijeti svoje operativne poslove na HAC.

Potom će se detaljnom studijom utvrditi akcijski plan za operativnu i institucionalnu racionalizaciju te nove tvrtke. Cilj je optimizirati troškove upravljanja, povećati korištenje vanjskih usluga za održavanje, smanjiti broj i strukturu pojedinačnih tehničkih jedinica za redovito održavanje te racionalizirati administrativne poslove. Krajnji ishod tih mjera bi trebali biti manji operativni troškovi održavanja cesta od najmanje sedam posto do kraja 2017., 15 posto do kraja 2018. i 30 posto do kraja 2020. te značajnija racionalizacija broja radnih mjesta. U četiri cestarske državne tvrtke trenutačno je zaposleno oko 3400 ljudi, a programom restrukturiranja već ove godine bi dobrovoljno iz njih trebalo otići 120 ljudi, a do 2020. te tvrtke trebale bi smanjiti broj zaposlenih za 900 osoba.