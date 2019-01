Koliko je ponuda stiglo za Uljanik? Sastanci i pregovori trajali do kasno u noć

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Nakon što je u petak navečer istekao rok za dostavu ponuda za restrukturiranje Uljanik Grupe, ni iz jednog izvora u pulskom škveru nije se moglo u subotu ujutro doznati koliko ih je pristiglo te tko je od potencijalnih investitora poslao konkretnu ponudu, a predstavnici sindikata izrazili su nezadovoljstvo što ih se "drži u neizvjesnosti".

"Vjerujem da shvaćate ozbiljnost situacije. Još uvijek nisam u mogućnost iznijeti vam nikakve informacije. Sinoć su sastanci i pregovori trajali do kasno u noć, a jutros su oni nastavljeni sa zainteresiranim stranama", kratko je izjavio predsjednik Uprave Uljanik Emil Bulić u telefonskoj izjavi za Hinu. Nije htio niti otkriti ni koliko je ponuda pristiglo.

S druge strane čelnici sindikata koji djeluju unutar Uljanika su vidljivo nezadovoljni što se informacija o tome tko je poslao ponudu za restrukturiranje Uljanika drži u tajnosti.

"To nema nikakvog smisla, jer to ne smije biti tajno. Dali smo podršku i novoj Upravi i novom Nadzornom odboru Uljaniku a sada nismo u mogućnosti doći do informacije već nas se drži u neizvjesnosti. Smatram da to nije korektno", rekao je predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac, koji je potvrdio kako će sindikati tijekom jutra imati sastanak s Upravom te s Tomislavom Debeljakom, prvim čovjekom Brodosplita.

Naime, kako su sinoć izvijestili, Brodosplit je u petak u partnerstvu s talijanskom grupacijom Fincantieri predao ponudu za restrukturiranje Uljanik Grupe.

Inače, predsjednik Uprave pulskog Uljanika Emil Bulić izjavio je u petak novinarima u Puli kako je procesu dubinskog snimanja poslovanja Uljanika pristupilo ukupno šest tvrtki. Proces dubinskog snimanja poslovanja Uljanika zaključen je u četvrtak u 18 sati, a u petak navečer u 20 sati istekao je rok za predaju obvezujuće ponude potencijalnoga strateškog ulagača Uljanik Grupe.

Uprava Uljanika ponude bi u ponedjeljak trebala predstaviti ministru gospodarstva Darku Horvatu.